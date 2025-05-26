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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинский спецназ получил немецкие тактические машины Caracal: возможности техники (фото)

бронеавтомобиль Caracal
Фото: Rheinmetall | Авиадесантная машина Caracal

Бойцы полка «Рейнджер» Сил специальных операций Украины получили на вооружение немецкие тактические авиадесантные машины Caracal, разработанные на базе внедорожника Mercedes-Benz G-Class 464.

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Об этом стало известно благодаря фото, опубликованному самим подразделением, на которое обратил внимание профильный Telegram-канал First Division.

Тактическая машина Caracal Fullscreen
Тактическая машина Caracal
Фото: Скриншот из Telegram

Тактический Caracal предназначен для транспортировки по воздуху — как во внутренних отсеках, так и на внешней подвеске вертолетов CH-47F Chinook и CH-53K King Stallion, что делает его особенно ценным для Сил специальных операций. Благодаря модульности, на машины может устанавливаться различное вооружение: от пулемётных установок до ПТРК, а также возможна интеграция дополнительной баллистической защиты.

Машина оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 183 кВт, обеспечивает максимальную скорость до 140 км/ч, а система полного привода 4×4 позволяет эффективно передвигаться по пересеченной местности.

Основные технические характеристики тактической авиадесантной машины Caracal

Длина: от 4,35 м до 4,7 м (в зависимости от конфигурации)

  • Ширина: 1,81 м
  • Высота: 1,85 м
  • Полная масса: 4 900 кг
  • Грузоподъемность: до 2 000 кг
  • Двигатель: шестицилиндровый дизельный Mercedes-Benz, соответствующий стандарту Euro III мощностью 249 л.с.
  • Трансмиссия: девятиступенчатая автоматическая Mercedes-Benz NAG3 9G-Tronic
  • Максимальная скорость: до 140 км/ч
  • Опциональные модули для баллистической и противоминной защиты, соответствующие уровню STANAG 4569 Level 1

Украина стала первым оператором Caracal, получив в начале 2024 года пять единиц в рамках немецкой военной помощи. В феврале 2024 года стало известно о дозаказе еще 20 машин, который финансируется правительством Германии.

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Напомним, на той же платформе Mercedes-Benz G-серии построена новая система ПВО Kinetic Defence Vehicle от компании Diehl Defence, также уже поставленная Украине. В январе стало известно о передаче первых двух комплексов, что стало первым публичным упоминанием этой системы в целом.