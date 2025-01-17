Новейшая "дронобойка" для ВСУ: что известно о системах KDV, которые получит Украина (видео)

Данный комплекс является решением в области локальной борьбы с БПЛА. Благодаря высокой плотности огня в сочетании с EchoGuard радаром и оптикоэлектронной станцией KDV способен эффективно бороться с вражескими дронами разный типов.

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Среди передовых систем, переданных Германии для Украины, особое место занимает мобильный комплекс защиты от дронов Kinetic Defense Vehicle (KDV). Этот новейший образец вооружения был разработан немецкой компанией Diehl Defence и впервые представлен в феврале 2024 года на выставке Enforce TAC. Об особенностях системы и ее значении для Сил обороны рассказал в интервью АрміяInform профессор Национальной академии сухопутных войск Андрей Харук.

KDV представляет собой универсальное решение для локальной борьбы с беспилотниками, что подтверждают как его технические характеристики, так и отзывы экспертов. Система сочетает в себе оптические и радиолокационные технологии, что позволяет эффективно отслеживать и уничтожать дроны в сложных условиях.

Основные особенности системы

KDV базируется на удлиненном варианте внедорожника Mercedes-Benz G (Enok MBB), обеспечивая высокую мобильность и проходимость. На шасси установлена дистанционно управляемая турель Slinger (R400S), разработанная австралийской компанией Electro Optic Systems.

Технические характеристики:

Шасси: Mercedes-Benz G Enok MBB.

Боевой модуль: турель Slinger (R400S).

Основное вооружение: пулемет-миниган калибра 7,62×51 мм (масса модуля — 355 кг).

Возможные варианты вооружения: 12,7-мм пулемет, 40-мм автоматический гранатомет, 30-мм пушка М230.

Системы обнаружения: оптикоэлектронная система с полем зрения 360°.

Радар EchoGuard для обнаружение дронов: Phantom 4 на расстоянии до 1 км, Matrice 600 — до 1,4 км.

Экипаж: 2 человека, при этом управление осуществляется из закрытой кабины.

Боевой модуль Slinger с автоматической пушкой Фото: Армія Inform

Боевой модуль Slinger для системы KDV Фото: Открытые источники

Преимущества и возможности

Главное преимущество KDV заключается в универсальности и высокой плотности огня, обеспечиваемой миниганом. Это делает систему незаменимой для защиты локальных объектов от разведывательных и ударных дронов. Благодаря модульной конструкции, комплекс может быть адаптирован под различные требования, включая замену шасси или боевого модуля.

Профессор Харук отметил, что KDV демонстрирует хорошие результаты в условиях реальной эксплуатации, несмотря на то, что комплекс является относительно новым продуктом. По данным правительства Германии, к декабрю 2024 года Украина получила 12 таких систем.

"Kinetic Defence Vehicle — неплохое решение в области локальной борьбы с БПЛА. Миниган высокой плотности огня в сочетании с EchoGuard радаром и оптикоэлектронной станцией позволяют эффективно нейтрализовать как разведывательные, так и ударные дроны", — подчеркнул эксперт.

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