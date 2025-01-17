Новітня "дронобойка" для ЗСУ: що відомо про системи KDV, які отримає Україна (відео)

Цей комплекс є рішенням у галузі локальної боротьби з БПЛА. Завдяки високій щільності вогню в поєднанні з EchoGuard радаром і оптикоелектронною станцією KDV здатний ефективно боротися з ворожими дронами різного типу.

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Серед передових систем, переданих Німеччиною для України, особливе місце посідає мобільний комплекс захисту від дронів Kinetic Defense Vehicle (KDV). Цей новітній зразок озброєння був розроблений німецькою компанією Diehl Defence і вперше представлений у лютому 2024 року на виставці Enforce TAC. Про особливості системи та її значення для Сил оборони розповів в інтерв'ю АрміяInform професор Національної академії сухопутних військ Андрій Харук.

KDV являє собою універсальне рішення для локальної боротьби з безпілотниками, що підтверджують як його технічні характеристики, так і відгуки експертів. Система поєднує в собі оптичні та радіолокаційні технології, що дає змогу ефективно відстежувати й знищувати дрони в складних умовах.

Основні особливості системи

KDV базується на подовженому варіанті позашляховика Mercedes-Benz G (Enok MBB), забезпечуючи високу мобільність і прохідність. На шасі встановлено дистанційно керовану турель Slinger (R400S), розроблену австралійською компанією Electro Optic Systems.

Технічні характеристики:

Шасі: Mercedes-Benz G Enok MBB.

Бойовий модуль: турель Slinger (R400S).

Основне озброєння: кулемет-мініган калібру 7,62×51 мм (маса модуля — 355 кг).

Можливі варіанти озброєння: 12,7-мм кулемет, 40-мм автоматичний гранатомет, 30-мм гармата М230.

Системи виявлення: оптикоелектронна система з полем зору 360°.

Радар EchoGuard для виявлення дронів: Phantom 4 на відстані до 1 км, Matrice 600 — до 1,4 км.

Екіпаж: 2 людини, при цьому управління здійснюється із закритої кабіни.

Бойовий модуль Slinger з автоматичною гарматою Фото: Армія Inform

Бойовий модуль Slinger для системи KDV Фото: Відкриті джерела

Переваги та можливості

Головна перевага KDV полягає в універсальності та високій щільності вогню, що забезпечується мініганом. Це робить систему незамінною для захисту локальних об'єктів від розвідувальних і ударних дронів. Завдяки модульній конструкції, комплекс може бути адаптований під різні вимоги, включно із заміною шасі або бойового модуля.

Професор Харук зазначив, що KDV демонструє хороші результати в умовах реальної експлуатації попри те, що комплекс є відносно новим продуктом. За даними уряду Німеччини, до грудня 2024 року Україна отримала 12 таких систем.

"Kinetic Defence Vehicle — непогане рішення в галузі локальної боротьби з БПЛА. Мініган високої щільності вогню в поєднанні з EchoGuard радаром і оптикоелектронною станцією дають змогу ефективно нейтралізувати як розвідувальні, так і ударні дрони", — наголосив експерт.

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