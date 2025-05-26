Український спецназ отримав німецькі тактичні машини Caracal: можливості техніки (фото)

Бійці полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій України отримали на озброєння німецькі тактичні авіадесантні машини Caracal, розроблені на базі позашляховика Mercedes-Benz G-Class 464.

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Про це стало відомо завдяки фото, опублікованому самим підрозділом, на яке звернув увагу профільний Telegram-канал First Division.

Тактична машина Caracal Фото: Скриншот из Telegram

Тактичний Caracal призначений для транспортування повітрям — як у внутрішніх відсіках, так і на зовнішній підвісці вертольотів CH-47F Chinook і CH-53K King Stallion, що робить його особливо цінним для Сил спеціальних операцій. Завдяки модульності, на машини може встановлюватися різне озброєння: від кулеметних установок до ПТРК, а також можлива інтеграція додаткового балістичного захисту.

Машина оснащена шестициліндровим дизельним двигуном потужністю 183 кВт, забезпечує максимальну швидкість до 140 км/год, а система повного приводу 4×4 дає змогу ефективно пересуватися по бездоріжжю.

Основні технічні характеристики тактичної авіадесантної машини Caracal

Довжина: від 4,35 м до 4,7 м (залежно від конфігурації)

Ширина: 1,81 м

Висота: 1,85 м

Повна маса: 4 900 кг

Вантажопідйомність: до 2 000 кг

Двигун: шестициліндровий дизельний Mercedes-Benz, що відповідає стандарту Euro III потужністю 249 к.с.

Трансмісія: дев'ятиступінчаста автоматична Mercedes-Benz NAG3 9G-Tronic

Максимальна швидкість: до 140 км/год

Опціональні модулі для балістичного та протимінного захисту, що відповідають рівню STANAG 4569 Level 1

Україна стала першим оператором Caracal, отримавши на початку 2024 року п'ять одиниць у рамках німецької військової допомоги. У лютому 2024 року стало відомо про дозамовлення ще 20 машин, яке фінансується урядом Німеччини.

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Нагадаємо, на тій самій платформі Mercedes-Benz G-серії побудовано нову систему ППО Kinetic Defence Vehicle від компанії Diehl Defence, яку також уже поставили Україні. У січні стало відомо про передачу перших двох комплексів, що стало першою публічною згадкою цієї системи в цілому.