Юлія Тимошенко постане перед судом: деталі від НАБУ

Перед судом постане очільниця однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачують її в пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України.

У грудні 2025 року, після викриття фактів отримання хабарів народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, обвинувачена почала домовлятися з окремими парламентаріями про систему винагород за лояльні голосування, ідеться в повідомленні НАБУ.

Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування ("за" чи "проти"), утримання чи неучасті.

У січні 2026 року керівникам депутатської фракції повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України.

Офіційні органи імені депутатки не називають, але вочевидь ідеться про Юлію Тимошенко, голову фракції "Батьківщина".

Як повідомляє "Лівий берег", політикиня затягувала передачу її справи до суду. Слідство було завершено ще місяць тому, і матеріали для ознайомлення стороні захисту надали ще 7 квітня.

"Однак щонайменше до 27 квітня лідер депутатської фракції на ознайомлення з матеріалами не з'являлася. Згодом Вищий антикорупційний суд обмежив час ознайомлення з матеріалами справи", — зазначає видання.

Справа Тимошенко — що відомо

У Національному антикорупційному бюро повідомили про підозру голові однієї з парламентських фракцій 14 січня в пропозиції надання неправомірної вигоди нардепам за голосування за певні законопроєкти. Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко писав, що йдеться про голову "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко: їй заборонили виїжджати за межі Київської області та спілкуватися з певним колом нардепів з розслідування НАБУ, а також зобов'язали здати закордонний паспорт і призначили заставу в розмірі понад 33 млн грн.

"Центр протидії корупції" 21 січня повідомляв, що ВАКС частково заарештував майно Тимошенко.

23 січня за Юлію Тимошенко було внесено понад 33 млн грн застави.

У квітні ВАКС дозволив їй поїхати за кордон для участі в міжнародному заході в Хорватії.