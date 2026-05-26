Юлия Тимошенко предстанет перед судом: детали от НАБУ

Перед судом предстанет руководительница одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняют ее в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины.

В декабре 2025 года, после разоблачения фактов получения взяток народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, обвиняемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльные голосования, говорится в сообщении НАБУ.

Речь шла о устойчивом механизме сотрудничества с выплатами вперед. Народные избранники должны были выполнять указания относительно голосования ("за" или "против"), удержания или неучастия.

В январе 2026 года руководители депутатской фракции сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Официальные органы имени депутата не называют, но очевидно речь идет о Юлии Тимошенко, главе фракции "Батьківщина".

Как сообщает "Левый берег", политик затягивала передачу ее дела в суд. Следствие было завершено еще месяц назад, и материалы для ознакомления стороне защиты предоставили еще 7 апреля.

"Однако, по меньшей мере, до 27 апреля лидер депутатской фракции на ознакомление с материалами не появлялась. Впоследствии Высший антикоррупционный суд ограничил время ознакомления с материалами дела", — отмечает издание.

Дело Тимошенко — что известно

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили о подозрении главе одной из парламентских фракций 14 января в предложении предоставления неправомерной выгоды нардепам за голосование за определенные законопроекты. Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко писал, что речь идет о главе "Батьківщини" Юлии Тимошенко.

16 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко: ей запретили выезжать за пределы Киевской области и общаться с определенным кругом нардепов по расследованию НАБУ, а также обязали сдать загранпаспорт и назначили залог в размере более 33 млн грн.

"Центр противодействия коррупции" 21 января сообщал, что ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко.

23 января за Юлию Тимошенко было внесено более 33 млн грн залога.

В апреле ВАКС разрешил ей поехать за границу для участия в международном мероприятии в Хорватии.