Суд разрешил Тимошенко выехать за границу: она обещает "помогать Украине своими связями"

Высший антикоррупционный суд разрешил Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении взятки, выехать за границу. При этом речь идет об одноразовом выезде.

Тимошенко заявила целью своего выезда участие в международном мероприятии, которое пройдет в Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Командировка народного депутата продлится с 27 апреля по 3 мая. На это время ей будет паспорт. Однако после возвращения в Украину Тимошенко будет иметь три дня на то, чтобы вернуть паспорт.

Во время выступления на заседании лидер партии "Батькивщина" отметила, что на мероприятии будут представители 65 стран и она будет иметь возможность "помочь Украине со своими связями".

При этом она обещает "ни под каким давлением репрессий" не покидать Украину и не скрываться.

Дело Тимошенко — что известно

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили о подозрении главе одной из парламентских фракций 14 января в предложении предоставления неправомерной выгоды нардепам за голосование за определенные законопроекты. Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко писал, что речь идет о главе "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

16 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко: ей запретили выезжать за пределы Киевской области и общаться с определенным кругом нардепов по расследованию НАБУ, а также обязали сдать загранпаспорт и назначили залог в размере более 33 млн грн.

"Центр противодействия коррупции" 21 января сообщал, что ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко.

23 января за Юлию Тимошенко было внесено более 33 млн грн залога.