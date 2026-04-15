Суд дозволив Тимошенко виїхати за кордон: вона обіцяє "допомагати Україні своїми зв'язками"

Вищий антикорупційний суд дозволив Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції хабара, виїхати за кордон. При цьому йдеться про одноразовий виїзд.

Тимошенко заявила метою свого виїзду участь у міжнародному заході, який пройде в Хорватії. Про це повідомила пресслужба суду.

Відрядження народної депутатки триватиме з 27 квітня по 3 травня. На цей час їй буде паспорт. Однак після повернення до України Тимошенко матиме три дні на те, аби повернути паспорт.

Під час виступу на засіданні лідерка партії "Батьківщина" наголосила, що на заході будуть представники 65 країн і вона буде мати можливість "допомогти Україні зі своїми зв’язками".

При цьому вона обіцяє "ні під яким тиском репресій" не залишати Україну та не ховатися.

Справа Тимошенко — що відомо

В Національному антикорупційному бюро повідомили про підозру голові одній з парламентських фракцій 14 січня у пропозиції надання неправомірної вигоди нардепам за голосування за певні законопроєкти. Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко писав, що мова йде про голову "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко: їй заборонили виїжджати за межі Київської області та спілкуватися з певним колом нардепів щодо розслідування НАБУ, а також зобов'язали здати закордонний паспорт і призначили заставу в розмірі понад 33 млн грн.

"Центр протидії корупції" 21 січня повідомляв, що ВАКС частково арештував майно Тимошенко.

23 січня за Юлію Тимошенко було внесено понад 33 млн грн застави.