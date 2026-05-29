Спецтрибунал для РФ: Сибіга відповів, коли він запрацює

У середині травня 36 країн і Європейський Союз офіційно підтвердили свій намір приєднатися до нової Розширеної часткової угоди щодо створення Керуючого комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Притягнення агресора до відповідальності за злочин агресії є невід'ємним елементом сталого справедливого миру, заявив у парламенті міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми продемонстрували безпрецедентну юридичну швидкість, створивши трибунал. Сьогодні 36 країн уже є учасниками трибуналу і плюс ЄС. Що це означає? Це означає, що в нас є підтвердження фінансування, у нас підтвердження формування відповідних груп, які працюватимуть над притягненням злочинців до відповідальності", — констатував він.

Очільник МЗС прогнозує, що орган запрацює протягом року, оскільки всі країни, що приєдналися, мають ратифікувати підписаний імплементаційний документ щодо створення спецтрибуналу в національних парламентах.

Важливим є те, що Україна має рішення Нідерландів про те, що там, а саме у Гаазі, розміщуватиметься спецтрибунал.

"Це (рішення Нідерландів) — так само один із результатів нещодавнього засідання в Молдові на рівні міністрів закордонних справ Ради Європи. Тобто ми фактично завершили побудову інфраструктури для притягнення до відповідальності. Це спецтрибунал, реєстр збитків і компенсаційна комісія. Ці необхідні три складові на сьогодні створено", — наголосив міністр.

Раніше в коментарі DW професорка публічного права у Вищій технічній школі імені Георга Агрікола в Бохумі Ізабелла Рісіні сказала, що Росія має понести відповідальність за злочин агресії проти України.

"Його в жодному разі не можна залишати без покарання, тому, поза всіма сумнівами, створення спецтрибуналу — "це дуже гарний крок у правильному напрямку", — зазначила вона.

На думку професора публічного права Ізабелли Рісіні, терміни запуску спецтрибуналу "дуже нечіткі".

"Навіть якщо всі внутрішні правові, логістичні та фінансові питання будуть вирішені швидко, до вироків проти російського керівництва буде ще дуже далеко", — визнає Ендрю Форд, член ірландської Комісії з прав людини і рівності, доцент кафедри європейського права Дублінського університету.

За його прогнозами, якщо трибунал буде сформовано 2027 року й обвинувальні висновки оголосять того самого року, "досвід інших трибуналів свідчить, що ухвалення будь-яких вироків може тривати багато років з огляду на необхідність забезпечити гарантії справедливого судового розгляду і права на апеляцію".

"Припускати винесення будь-яких вироків раніше 2030 року видається вкрай оптимістичним", — пояснив експерт.

Станом на березень 2026 року зафіксовано 213 200 випадків воєнних злочинів, скоєних російськими військовими проти українців, повідомляв канал "Суспільне" з посиланням на Офіс генпрокурора. Від початку повномасштабної війни встановлено 1127 підозрюваних, 809 обвинувачених і 242 засуджених.

Президент США Дональд Трамп не підтримує ініціативу кримінального переслідування Росії за військові злочини в Україні. Вашингтон ще минулого року утримався від прямого визнання РФ агресором.