Спецтрибунал для РФ: Сибига ответил, когда он заработает

В середине мая 36 стран и Европейский Союз официально подтвердили свое намерение присоединиться к новому Расширенному частичному соглашению о создании Управляющего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Привлечение агрессора к ответственности за преступление агрессии является неотъемлемым элементом устойчивого справедливого мира, заявил в парламенте министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Мы продемонстрировали беспрецедентную юридическую скорость, создав трибунал. Сегодня 36 стран уже есть участниками трибунала и плюс ЕС. Что это значит? Это значит, что у нас есть подтверждение финансирования, у нас подтверждение формирования соответствующих групп, которые будут работать над привлечением преступников к ответственности", — констатировал он.

Глава МИД прогнозирует, что орган заработает на протяжении года, поскольку все присоединившиеся страны должны ратифицировать подписанный имплементационный документ относительно создания спецтрибунала в национальных парламентах.

Важно то, что Украина имеет решение Нидерландов о том, что там, в Гааге, будет размещаться спецтрибунал.

"Это (решение Нидерландов) — так же один из результатов недавнего заседания в Молдове на уровне министров иностранных дел Совета Европы. То есть мы фактически завершили построение инфраструктуры для привлечения к ответственности. Это спецтрибунал, реестр ущерба и компенсационная комиссия. Эти необходимые три составляющие на сегодня созданы", — подчеркнул министр.

Ранее в комментарии DW профессор публичного права в Высшей технической школе имени Георга Агрикола в Бохуме Изабелла Рисини сказала, что Россия должна понести ответственность за преступление агрессии против Украины.

"Его ни в коем случае нельзя оставлять без наказания, поэтому, вне всех сомнений, создание спецтрибунала — "это очень хороший шаг в правильном направлении", — отметила она.

По мнению профессора публичного права Изабеллы Рисини, сроки запуска спецтрибунала "очень нечеткие".

"Даже если все внутренние правовые, логистические и финансовые вопросы будут решены быстро, до приговоров против российского руководства будет еще очень далеко", — признает Эндрю Форд, член ирландской Комиссии по правам человека и равенству, доцент кафедры европейского права Дублинского университета.

По его прогнозам, если трибунал будет сформирован в 2027 году и обвинительные заключения огласят в том же году, "опыт других трибуналов показывает, что вынесение любых приговоров может занять много лет, учитывая необходимость обеспечить гарантии справедливого судебного разбирательства и права на апелляцию".

"Предполагать вынесение каких-либо приговоров раньше 2030 года представляется крайне оптимистичным", — объяснил эксперт.

По состоянию на март 2026 года зафиксировано 213 200 случаев военных преступлений, совершенных российскими военными против украинцев, сообщал канал "Суспільне" со ссылкой на Офис генпрокурора. С начала полномасштабной войны установлено 1127 подозреваемых, 809 обвиняемых и 242 осужденных.

Президент США Дональд Трамп не поддерживает инициативу уголовного преследования России за военные преступления в Украине. Вашингтон еще в прошлом году воздержался от прямого признания РФ агрессором.