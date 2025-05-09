Международный спецтрибунал: кого из военных преступников РФ хотят наказать в первую очередь

Украина и Совет Европы 9 мая подписали Львовскую декларацию, которая открывает путь к созданию специального трибунала за преступление агрессии против Украины. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что документ является важным шагом на пути к справедливости — и уже назвал первых российских политиков, которых в первую очередь хотят привлечь к ответственности.

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Об этом Сибига сообщил на брифинге, пишут Новини.LIVE.

Министр подчеркнул, что принятие Львовской декларации стало результатом более двух лет напряженной работы, в которую были привлечены ведущие юристы и создана специальная координационная группа. Она остается открытой для присоединения других стран. Он также назвал высших представителей российского руководства, которых планируют привлечь к ответственности в рамках будущего международного трибунала.

"Для нас самое главное сохранить принцип неотвратимости наказания для всех, в том числе для так называемой тройки. Имею в виду президент России, премьер-министр России, министр иностранных дел России. Все они международные военные преступники. И, собственно, создание этого трибунала призвано для того, чтобы выносить в будущем соответствующие приговоры", — подчеркнул Сибига.

Спецтрибунал для РФ

В пятницу, 9 мая, во Львове состоялась важная встреча глав МИД стран-участниц международной коалиции, которая поддерживает создание специального трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины. Участники мероприятия предоставили политическое одобрение запуска этого механизма, опираясь на соответствующие резолюции Генассамблеи ООН и Венско-Рижское заявление от ноября 2024 года.

Еще в сентябре 2022 года Украина призвала страны G7 и партнеров поддержать идею создания специального международного трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии. Эту инициативу впоследствии поддержали около 44 стран, сформировав широкую коалицию. Ее целью стала наработка правовой основы будущего суда. Среди тех, кто выступил за создание трибунала — Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, ПА НАТО, ПА ОБСЕ и ряд государств.

Напомним, недавно западные медиа сообщили, что президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет поддерживать инициативу уголовного преследования России за военные преступления в Украине. По данным анонимных западных чиновников, Вашингтон уже воздержался от прямого признания РФ агрессором.

Ранее Зеленский высоко оценил лидерство Нидерландов в продвижении инициативы по созданию специального трибунала для наказания России за агрессию против Украины.