Міжнародний спецтрибунал: кого з військових злочинців РФ хочуть покарати в першу чергу

Україна та Рада Європи 9 травня підписали Львівську декларацію, що відкриває шлях до створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що документ є важливим кроком на шляху до справедливості — і вже назвав перших російських політиків, яких в першу чергу хочуть притягнути до відповідальності.

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Про це Сибіга повідомив на брифінгу, пишуть Новини.LIVE.

Міністр підкреслив, що ухвалення Львівської декларації стало результатом понад двох років напруженої роботи, в яку були залучені провідні юристи та створено спеціальну координаційну групу. Вона залишається відкритою для приєднання інших країн. Він також назвав найвищих представників російського керівництва, яких планують притягнути до відповідальності в межах майбутнього міжнародного трибуналу.

"Для нас найголовніше зберегти принцип невідворотності покарання для всіх, в тому числі для так званої трійки. Маю на увазі президент Росії, прем'єр-міністр Росії, міністр закордонних справ Росії. Всі вони міжнародні військові злочинці. І, власне, створення цього трибуналу покликано для того, щоб виносити в майбутньому відповідні вироки", — наголосив Сибіга.

Спецтрибунал для РФ

У п'ятницю, 9 травня, у Львові відбулася важлива зустріч глав МЗС країн-учасниць міжнародної коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України. Учасники заходу надали політичне схвалення запуску цього механізму, спираючись на відповідні резолюції Генасамблеї ООН та Віденсько-Ризьку заяву від листопада 2024 року.

Ще у вересні 2022 року Україна закликала країни G7 та партнерів підтримати ідею створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії. Цю ініціативу згодом підтримали близько 44 країн, сформувавши широку коаліцію. Її метою стало напрацювання правової основи майбутнього суду. Серед тих, хто виступив за створення трибуналу — Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, ПА НАТО, ПА ОБСЄ та низка держав.

Нагадаємо, нещодавно західні медіа повідомили, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, не підтримуватиме ініціативу кримінального переслідування Росії за воєнні злочини в Україні. За даними анонімних західних чиновників, Вашингтон уже утримався від прямого визнання РФ агресором.

Раніше Зеленський високо оцінив лідерство Нідерландів у просуванні ініціативи зі створення спеціального трибуналу для покарання Росії за агресію проти України.