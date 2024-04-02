Зло нарешті має програти: Зеленський висловився про створення спецтрибуналу для РФ (відео)

Президент високо оцінив лідерство Нідерландів, особливо з погляду просування ідеї створення спеціального трибуналу для злочинів російської агресії в Україні.

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 квітня, заявив, що зброя надає фізичний захист, а справедливість — відчуття безпеки, яке було захищене силою. З такими словами він звернувся до учасників конференції "Відновлення справедливості для України", що відбувається наразі у Гаазі.

"Саме справедливість є тією лінією, від якої може початися рух до надійного миру. Зброя надає фізичний захист, але саме справедливість повертає відчуття безпеки життя, яке було захищене силою зброї. І відчуття передбачуваності всіх глобальних відносин", — підкреслив очільник держави.

Зеленський акцентував на тому, що кожен, хто має агресивні наміри і плани, повинен знати, що на нього чекає, він має боятися опинитися на лаві підсудних у Гаазі, знати, що справедливість сильніша "за стіни Кремля" — хто б не прийшов до влади у післяпутінській Росії.

Він зауважив, що хоча різні міста і села України поступово відновлюються, в кожному з них є однакове для всіх відчуття того, що попереду ще багато роботи саме заради справедливості.

"Щоб зло нарешті програло і… на полі бою, і щоб люди відчули це переконливо у своїх серцях", — підкреслив президент.

Президент України звернувся до всіх учасників конференції, яка зібралася, аби підсумувати результати роботи у розслідуваннях російських воєнних злочинів, і зауважив, що весь справедливий світ має зробити все можливе заради спільної безпеки.

"Саме справедливість здатна це забезпечувати. Маємо робити все можливе заради сили справедливості, щоб справедливість давала справжню силу нашій спільній безпеці — безпеці від російської агресії і терору", — підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив, що починає працювати Реєстр збитків, та назвав вкрай важливим, що вже цьогоріч створять комісію з розгляду претензій та компенсаційний фонд як ключові елементи запланованого механізму відшкодування збитків.

Він звернув увагу світової спільноти на координацію міжнародних зусиль у справі справедливого миру і забезпеченні обов’язковості покарання кожного агресора — чинного чи потенційного.

Зеленський надав у своєму відеозверненні високу оцінку лідерству Нідерландів, особливо з погляду просування ідеї створення спеціального трибуналу для злочинів російської агресії в Україні.

"Я впевнений, що для всього світу є важливою діяльність Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна й працює над поверненням повної справедливості всім, по кому вдарила ця війна: і дорослим, і дітям", — додав він.

Очільник України попросив усіх лідерів і політиків, громадських діячів і представників глобальної правової спільноти не відступати від спільної лінії — лінії справедливості і не зменшувати обертів задля спільної безпеки.

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Нагадаємо, Фокус писав, що, за словами Володимира Зеленського, саме після анексії Криму у 2014 році, коли світова спільнота "проковтнула" цей злочин, народився російський реваншизм, який відчув свою безкарність.