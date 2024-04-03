"Повна відповідальність": 44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що більшість з держав чітко розуміють, що альтернативи створенню повноцінного трибуналу щодо Росії немає.

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Представники 44 держав підтримали політичну декларацію конференції "Відновлення справедливості для України", що проходила в Гаазі. У ній висловили підтримку створенню спецтрибуналу щодо злочину агресії та ініціативам щодо використання заморожених активів РФ на користь України. Подробиці у сервісі мікроблогів Х повідомив Дмитро Кулеба, керівник МЗС України.

Він зазначив, що два роки тому усі категорично відкидали ідею Спеціального трибуналу для злочину російської агресії проти України. Вже сьогодні більшість з них чітко розуміють, що альтернативи створенню повноцінного трибуналу немає.

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"Рік тому здавалося, що він загруз у суперечках між державами", – пояснив дипломат.

У декларації наголосили на тому, що важливо, аби Росія несла повну відповідальність за злочин агресії проти України. Кулеба подякував усім державам, які визнають важливість досягнення результатів у цьому питанні.

"Я впевнений, що, працюючи разом, ми зможемо знайти всі необхідні рішення та втілити Трибунал у життя. Нам потрібно зробити ще один поштовх, щоб це зробити", – заявив він.

Ідея створення спецтрибуналу для РФ та реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 квітня, оцінив лідерство Нідерландів, особливо з погляду просування ідеї створення спеціального трибуналу для злочинів російської агресії в Україні.

Керівник держави звернувся до всіх учасників конференції. Він зауважив, що весь справедливий світ має зробити все можливе заради спільної безпеки. Він наголосив, що починає працювати Реєстр збитків, та назвав вкрай важливим, що вже цьогоріч створять комісію з розгляду претензій та компенсаційний фонд як ключові елементи запланованого механізму відшкодування збитків.

Нагадаємо, у ISW у звіті 2 квітня повідомили, що Україна вийшла на новий етап ударів по тилах Росії. Зі слів аналітиків, перші атаки по Татарстану є значним переломом у здатності Сил оборони України бити по російських тилах на далеких дистанціях.