"Змушений повернути": ще один український дипломат відмовився від польської нагороди

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що вирішив відмовитися від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги перед Республікою Польща".

Про своє рішення дипломат повідомив у Facebook, пояснивши його реакцією на дії президента Польщі Карполя Навроцького, який позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

За його словами, зараз Україна та Польща переживають складний історичний етап.

"Ми налагодили відносини, засновані на довірі, солідарності та підтримці. Польща для нас — це друзі, союзники та партнери. Це мільйони польок і поляків, які відкрили свої домівки та серця для наших людей, допомогли Україні у найскладніший час. Цю допомогу ми завжди пам’ятатимемо, цінуватимемо та розповідатимемо про неї нашим дітям і онукам", — наголосив посол.

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Він запевнив, що Україна, як ніхто інший у Європі, усвідомлює загрозу з боку РФ, а також має багато спільних інтересів із Польщею:

"Як посол України в Польщі, я працював і працюю над тим, щоб наші відносини розвивалися, щоб реалізовувалися спільні проєкти та вирішувалися складні історичні питання. Завдяки конструктивному діалогу за останні півтора року нам вдалося досягти багато чого".

Боднар відмовляється від польської нагороди Фото: Посольство України в Польщі

Однак у ситуації, що склалася, Боднар наголосив, що не може залишитися осторонь рішення, яке вважає історично несправедливим.

"Розуміючи настрої, що панують у Польщі, не можу змиритися з тим, що президент України Володимир Зеленський — друг Польщі, глава держави, яка мужньо захищається від російського агресора та захищає мир у Європі, — не отримав найвищої польської нагороди", — пояснює він.

Дипломат зазначає, що в той час, коли Україна протистоїть російській агресії, живучи під постійними атаками, таке рішення польської влади сприймається "особливо болісно й емоційно, як жест щодо всього українського народу:

"За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща". Незважаючи на сьогоднішню ситуацію, я впевнений, що мудрість переможе емоції, а взаємна повага — політичну кон’юнктуру".

Голова посольства України в Польщі наголошує, що, навіть маючи різні погляди, країни "не повинні втрачати здатність чути одне одного та шукати рішення шляхом діалогу".

"Пам’ятаймо, що від наших суперечок завжди виграє ворог — Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови. Упевнений, що за умови доброї волі ми знайдемо розумні рішення", — підсумував Боднар.

Раніше від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею" відмовився голова Офісу президента Кирило Буданов, який отримав його минулого року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди.

Глава МЗС України Андрій Сібіга заявив, що поверне Польщі державну нагороду після ухвалення рішення щодо Зеленського. Сібіга відмовляється від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яким його нагородили у 2022 році.

Нагадаємо, через присвоєння військовому підрозділу Збройних Сил України назви, в якій згадуються Герої УПА, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла.