"Вынужден вернуть": еще один украинский дипломат отказался от польской награды

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил о том, что решил отказаться от Кавалерского креста Ордена "За заслуги Республики Польша".

О своем решении дипломат сообщил на Facebook, мотивировав его реакцией на действия президента Польши Карполя Навроцкого, лишившего президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

По его словам, сейчас Украина и Польша переживают сложный исторический этап.

"Мы выстроили отношения, основанные на доверии, солидарности и поддержке. Польша для нас – это друзья, союзники и партнеры. Это миллионы полек и поляков, которые открыли свои дома и сердца для наших людей, помогли Украине в самое сложное время. Эту помощь мы будем всегда помнить, ценить и рассказывать о ней нашим детям и внукам", — подчеркнул посол.

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Он заверил, что Украина как никто другой в Европе понимает угрозу со стороны РФ, а также имеет много общих интересов с Польшей:

"Как Посол Украины в Польше, я работал и работаю над тем, чтобы наши отношения развивались, чтобы реализовывались совместные проекты и решались сложные исторические вопросы. Благодаря хорошему диалогу за последние полтора года нам удалось добиться многого".

Боднар отказывается от польской награды Фото: Посольство Украины в Польше

Однако в сложившейся ситуации Боднар подчеркнул, что не может остаться в стороне от решения, которое считает исторически несправедливым.

"Понимая эмоции, царящие в Польше, не могу принять, что президент Украины, Владимир Зеленский — друг Польши, глава государства, которое мужественно защищается от российского агрессора и защищает мир в Европе, лишен высочайшей польской награды", — объясняет он.

Дипломат отмечает, что в тот время, когда Украина противостоит российской агрессии, живя под постоянными атаками, такое решение польских властей воспринимается "особенно болезненно и эмоционально, как жест по отношению ко всему украинскому народу:

"В этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена "За заслуги Республики Польша". Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, уверен, что мудрость победит эмоции, а взаимное уважение — политическую конъюнктуру".

Глава посольства Украины в Польше подчеркивает, что, даже имея разные взгляды, страны "не должны терять способности слышать друг друга и искать решения путем диалога".

"Помним, что от наших ссор всегда выигрывает враг — Москва. Еще раз призываю к откровенному разговору. Уверен, что при наличии доброй воли мы найдем разумные решения", — резюмировал Боднар.

Ранее от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей" отказался глава Офиса президента Кирилл Буданов, который он получил в прошлом году от тогдашнего президента Польши Анджея Дуды.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что вернет Польше государственную награду после решения в отношении Зеленского. Сибига отказывается от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", которым его наградили в 2022 году.

Напомним, из-за присвоения воинскому подразделению Вооруженных Сил Украины названия, в котором упоминаются Герои УПА, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла.