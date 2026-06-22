"Усі поляки знають і розуміють": Навроцький зробив нову заяву на адресу Зеленського через орден

Напруга у відносинах між президентом Польщі Каролем Навроцьким та його українським колегою Володимиром Зеленським залишається, як і раніше, небезпечною.

Польський лідер заявив, що суперечка щодо позбавлення Зеленського ордена Білого Орла не стосується внутрішніх справ Польщі, повідомляє Polsat News.

Навроцький стверджує, що "всі розуміють злочини, скоєні українськими націоналістами на польській землі":

"Суперечка стосується сприйняття історичних питань та того факту, що в Польщі ми не визнаємо червоно-чорний прапор Бандери".

Він додав, що не може уявити собі ситуацію, в якій польські патріоти, а особливо польський президент і польський уряд, не були б єдиними та згуртованими в такій ситуації.

"Володимире, шановний пане президенте, ця суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, якої шкоди українські націоналісти завдали полякам і польським дітям. Президент Зеленський помиляеться, дякую", — підсумував він.

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Раніше президент України стверджував, що це питання пов’язане з майбутніми виборами у Польщі.

"Я розглядаю це лише як виборчий процес. Президент Кароль Навроцький бореться за позиції своєї партії проти прем’єр-міністра Дональда Туска. Ми до цього не маємо жодного стосунку; це їхня внутрішня справа", — сказав він.

Також учора політик написав, що українці та поляки не можуть не бути партнерами чи друзями, оскільки є сусідами:

"Ненависть у суспільстві призведе лише до тих чи інших рейтингів. Це політична боротьба, яка може закінчитися дуже серйозною ескалацією. На ненависті не можна заробляти політичні дивіденди".

Зеленський нагадав, що українські воїни захищають, зокрема, і Польщу.

Скандал навколо ордена Білого Орла: подробиці

19 червня Навроцький ухвалив рішення позбавити президента Зеленського ордена "Білого Орла ". У 12-хвилинному виступі політик пояснив, що прийняв таке рішення через те, що українці шанують УПА і навіть назвали загін спецназу на честь цього військового підрозділу.

Польські політики розділилися в оцінці дій Навроцького. Одні його підтримують, а інші вважають це рішення помилковим. Однозначну підтримку Варшаві висловив екс-президент РФ і заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

Тим часом в Україні від польських орденів спочатку відмовилися голова Офісу президента Кирило Буданов і міністр закордонних справ Андрій Сібіга, а потім — низка інших українських діячів. Крім того, ввечері 20 червня стало відомо, що троє президентів України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко — відмовилися від орденів "Білого Орла" на знак солідарності з українцями та Зеленським.

Нагадаємо, що президент Зеленський повідомив, що повертає орден до Польщі, і показав, як пакує нагороду для відправлення через "Нову пошту".