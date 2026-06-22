"Все поляки знают и понимают": Навроцкий сделал новое заявление в сторону Зеленского из-за ордена

Градус напряжения между президентом Польши Каролем Навроцким и его украинским коллегой Владимиром Зеленским остается по-прежнему опасным.

Польский лидер заявил, что спор по поводу лишения Зеленского ордена Белого Орла не касается внутренних дел Польши, сообщает Polsat News.

Навроцкий утверждает, что "все понимают преступления, совершенные украинскими националистами на польской земле":

"Спор касается восприятия исторических вопросов и того факта, что в Польше мы не принимаем красно-черный флаг Бандеры".

Он добавил, что не может себе представить ситуацию, в которой польские патриоты, и особенно польский президент и польское правительство, не были бы едины и сплочены в такой ситуации.

"Владимир, уважаемый господин президент, спор вообще не касается внутренних дел Польши. Их не существует, потому что все поляки знают и понимают, какой вред украинские националисты причинили полякам и польским детям. Президент Зеленский неправ, спасибо", — резюмировал он.

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Ранее президент Украины утверждал, что этот вопрос связан с грядущими выборами в Польше.

"Я рассматриваю это не более чем как избирательный процесс. Президент Кароль Навроцкий борется за позиции своей партии против премьер-министра Дональда Туска. Мы к этому не имеем никакого отношения; это их внутреннее дело", — говорил он.

Также вчера политик написал, что украинцы и поляки не могут не быть не партнерами или не друзьями, поскольку являются соседями:

"Ненависть в обществе приведет только к тем или иным рейтингам. Это политическая борьба, которая может окончиться очень плохой эскалацией. На ненависти нельзя зарабатывать политические дивиденды".

Зеленский напомнил, что украинские воины защищают в том числе и Польшу.

Скандал вокруг ордена Белого Орла: детали

19 июня Навроцкий принял решение отозвать орден "Белого Орла" у президента Зеленского. В 12-минутном выступлении политик пояснил, что принял такое решение из-за того, что украинцы чтят УПА и даже назвали отряд спецназа в честь этого воинского подразделения.

Польские политики разделились, анализируя действия Навроцкого. Одни его поддерживают, а другие считают решение ошибочным. Однозначную поддержку Варшаве выразил экс-президент РФ и заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев.

Между тем в Украине от польских орденов сначала отказались глава Офиса президента Кирилл Буданов и глава МИД Андрей Сибига, а затем ряд других украинских деятелей. Кроме того, вечером 20 июня стало известно, что трое президентов Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко — отказались от орденов "Белого Орла" в знак солидарности с украинцами и Зеленским.

Напомним, что президент Зеленский сообщил, что возвращает орден в Польшу, и показал, как упаковывает награду для отправки через "Новую почту".