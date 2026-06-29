НАБУ затримало чинного народного депутата: у чому його звинувачують

Національне антикорупційне бюро затримало чинного народного депутата, якого звинувачують у отриманні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання в Житомирській області.

Він систематично пропускав судові засідання і був затриманий детективами НАБУ на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду через його систематичну неявку на судові засідання, повідомили в Бюро.

Причиною останньої неявки стало відрядження депутата до Іспанії. Зараз він перебуває в СІЗО. Запобіжний захід нардепу оберуть сьогодні.

Фото: НАБУ

Подробиці справи

Слідство встановило, що в січні 2022 року народний депутат через довірену особу отримав 558 тисяч гривень неправомірної вигоди. Ця сума становила 30 % вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством — лікарнею в місті Житомирі — з приватним підприємством.

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Народного депутата затримали за підозрою в отриманні хабара у січні 2022 року Фото: НАБУ

Гроші призначалися для того, щоб вплинути на посадових осіб лікарні, аби вони визнали це підприємство переможцем публічних закупівель.

Фігурант, який має мандат, гарантував, що в майбутньому за відкат у розмірі 30 % забезпечить фінансування та реалізацію ще двох контрактів: на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання на загальну суму понад 38 млн грн.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Незважаючи на те, що обвинувальний акт було направлено до суду ще у 2022 році, народний депутат не з’являвся на засідання.

Так, він не був присутній на засіданні, де йому мали призначити запобіжний захід. Як писав журналіст Андрій Павловський, фігурант "поїхав до Житомира за паспортом для підтвердження своєї особи", а в соцмережі той стверджував, що не ховався і ховатися не збирається.

Він не з’явився на засіданнях 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року. За дві з цих неявки суд застосував до обвинуваченого грошове стягнення — згідно з ухвалою від 24 листопада 2025 року та від 27 квітня 2026 року.

Свої окремі пропуски обвинувачений пояснював закордонними службовими відрядженнями, що збігалися за часом із призначеними засіданнями суду.

У НАБУ зазначили, що систематичне ухилення обвинуваченого від участі в судовому розгляді "створило реальну загрозу затягування провадження".

Офіційні органи не називають імені депутата, проте ЗМІ повідомляють, що йдеться про Сергія Кузьміних ("Слуга народу"). Він — член парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності. На момент написання матеріалу нардеп поки що ніяк не коментував інформацію про своє затримання.

Сергій Кузьміних Фото: Facebook

Нагадаємо, що на Волині затримали керівника ТЦК за підозрою у хабарництві.

Також повідомлялося, що НАБУ висунуло підозри чотирьом суддям Верховного Суду.