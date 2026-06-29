НАБУ задержало действующего народного депутата: в чем его обвиняют

Национальное антикоррупциюнное бюро задержало действующего народного депутата, который обвиняется в получении неправомерной выгоды при содействии частным компаниям в победе в тендерах на поставку медицинского оборудования в Житомирской области.

Он систематически пропускал судебные заседания и был задержан детективами НАБУ во исполнение определения Высшего антикоррупционного суда из-за его систематической неявки на судебные заседания, сообщили в Бюро.

Причиной последней неявки стала командировка депутата в Испанию. Сейчас он в СИЗО. Меру пресечения нардепу изберут сегодня.

Фото: НАБУ

Детали дела

Следствие установило, что в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тысяч гривен неправомерной выгоды. Эта сумма составила 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики, заключенного коммунальным предприятием — больницей в городе Житомире — с частным предприятием.

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Нардепа задержали по подозрению на получении взятки в январе 2022 года Фото: НАБУ

Деньги предназначались для влияния на должностных лиц больницы, чтобы они признани предприятие победителем публичной закупки.

Фигурант с мандатом гарантировал, что в будущем за откат в 30% обеспечит финансирование и реализацию еще двух договоров: на поставку системы магнитно-резонансной томографии и лапароскопического оборудования на общую сумму более 38 млн грн.

Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

Несмотря на то, что обвинительный акт направлен в суд еще в 2022 году, народный депутат не являлся на заседания.

Так, он не присутствовал на избрании ему меры пресечения. Как писал журналист Андрей Павловский, фигурант "уехал в Житомир за паспортом для подтверждения своей личности", а в соцсети утверждал, что не прятался и прятаться не собирается.

Он проигнорировал заседания 29 октября 2025 года, 30 марта, 1 июня и 22 июня 2026 года. За две из этих неявок суд применил к обвиняемому денежное взыскание — по определению от 24 ноября 2025 года и от 27 апреля 2026 года.

Отдельные неявки обвиняемый обосновывал заграничными служебными командировками, совпадавшими по времени с назначенными заседаниями суда.

В НАБУ отметили, что систематическое уклонение обвиняемого от участия в судебном разбирательстве "создало реальную угрозу затягивания производства".

Официальные органы не называют имени депутата, однако СМИ пишут, что речь идет о Сергее Кузьминых ("Слуга народа"). Он — член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности. На момент написания материала информацию о своем задержании нардеп пока никак не комментировал.

Сергей Кузьминых Фото: Facebook

Напомним, на Волыни задержали руководителя ТЦК по подозрению во взяточничестве.

Также сообщалось, что НАБУ объявило подозрения 4 судьям Верховного Суда.