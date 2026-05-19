Получили взятку за "нужное" решение: НАБУ объявило подозрения 4 судьям Верховного Суда (фото)

19 мая четырем судьям Верховного Суда сообщили о подозрении по делу о коррупционной схеме, связанной с принятием решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит". Среди подозреваемых — трое действующих судей и один судья в отставке, которые входили в состав Большой Палаты Верховного Суда.

Как говорится в публикации на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины, НАБУ и САП расширили круг фигурантов по делу бывшего председателя Верховного Суда, которого ранее уличили в получении многомиллионной взятки. По версии следствия, судьи Большой Палаты Верховного Суда могли получить неправомерную выгоду за принятие решения в пользу бизнесмена — владельца группы "Финансы и кредит". Речь идет о судебном споре вокруг 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, которые бизнесмен приобрел еще в 2002 году.

Четырем судьям Верховного Суда сообщили о подозрении по делу о коррупционной схеме. Фото: НАБУ

После этого дело перешло к кассационному рассмотрению в Большой Палате Верховного Суда, которая занимается самыми сложными и наиболее значимыми правовыми спорами в государстве.

По данным следствия, чтобы не допустить потери контрольного пакета акций, в марте-апреле 2023 года бизнесмен, при посредничестве других лиц, мог организовать передачу 2,7 млн долларов США адвокату, который, по версии правоохранителей, был связан с так называемым "бэк-офисом" Верховного Суда. В дальнейшем эти средства, как утверждается, должны были быть переданы бывшему руководству суда и отдельным судьям за принятие "нужного" решения по делу.

Также в НАБУ напомнили, что 15 мая 2023 года правоохранители разоблачили тогдашнего председателя Верховного Суда и адвоката при получении второго транша взятки в размере 450 тысяч долларов. Впоследствии, в июле 2023 года подозрение по этому делу объявили также самому бизнесмену, а в сентябре 2025 года — посреднику, через которого, по данным следствия, передавались средства.

Кроме того, в октябре 2025 года Апелляционная палата ВАКС разрешила проведение специального досудебного расследования в отношении владельца группы "Финансы и кредит". Уже в мае 2026 года обвинительный акт в отношении посредника направили в суд.

В НАБУ и САП отмечают, что сообщить о подозрении судьям Верховного Суда удалось после получения дополнительных доказательств, которые следствие считает достаточными для привлечения их к уголовной ответственности.

Сейчас досудебное расследование продолжается, и детективы проверяют возможную причастность к делу других лиц.

Ранее военнослужащий Алексей Гончар заявлял, что был посредником в коррупционных схемах с участием экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. По его словам, суммы взяток за "нужные" решения в Верховном Суде могли достигать миллионов долларов.