НАБУ и САП проводят обыски в Верховном суде

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабные следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном суде. Обыски проходят в частности у его бывшего председателя.

Обыски проходят по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного суда, сообщила пресс-служба НАБУ и САП в Facebook 19 мая. Следственные действия, в частности, проводят у бывшего председателя Верховного суда. Его дело сейчас слушается в Высшем антикоррупционном суде. Других деталей правоохранители пока не обнародовали.

"НАБУ и САП проводят следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном Суде. Их осуществляют по месту работы, жительства и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда. В том числе и у экс-главы Верховного Суда, дело по обвинению которого слушается в ВАКС. Детали — позже", — отметили НАБУ и САП.

Этому событию предшествовало то, что 15 мая 2023 года главу Верховного суда и адвоката задержали во время получения второго транша взятки в размере 450 тысяч долларов. Уже на следующий день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, после чего он потерял должность главы ВС.

В медиа сообщали, что деньги Князеву передавали лица, которые действовали в интересах бизнесмена Константина Жеваго. В то же время в пресс-службе Жеваго отрицали его причастность к предоставлению взятки.

А 16 мая 2023 года НАБУ и САП объявили подозрение председателю Верховного суда и адвокату. И 3 августа того же года подозрение получил владелец группы "Финансы и кредит" Константин Жеваго. Дело в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.

В январе 2024 года Всеволод Князев покинул следственный изолятор после внесения залога в размере 18,16 миллиона гривен. В декабре 2024 года Верховный суд окончательно уволил Князева с должности судьи.

