НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному суді

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабні слідчі дії у межах справи про корупцію у Верховному суді. Обшуки відбуваються зокрема у його колишнього голови.

Обшуки проходять за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду, повідомила пресслужба НАБУ та САП у Facebook 19 травня. Слідчі дії, зокрема, проводять у колишнього голови Верховного суду. Його справа наразі слухається у Вищому антикорупційному суді. Інших деталей правоохоронці поки не оприлюднили.

"НАБУ і САП проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному Суді. Їх здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду. Зокрема й в ексголови Верховного Суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС. Деталі — згодом", — зазначили НАБУ і САП.

Цій події передувало те, що 15 травня 2023 року голову Верховного суду та адвоката затримали під час отримання другого траншу хабаря у розмірі 450 тисяч доларів. Уже наступного дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, після чого він втратив посаду очільника ВС.

У медіа повідомляли, що гроші Князєву передавали особи, які діяли в інтересах бізнесмена Костянтина Жеваго. Водночас у пресслужбі Жеваго заперечували його причетність до надання хабаря.

А 16 травня 2023 року НАБУ та САП оголосили підозру голові Верховного суду та адвокату. І 3 серпня того ж року підозру отримав власник групи "Фінанси і кредит" Костянтин Жеваго. Справу щодо адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.

У січні 2024 року Всеволод Князєв залишив слідчий ізолятор після внесення застави у розмірі 18,16 мільйона гривень. У грудні 2024 року Верховний суд остаточно звільнив Князєва з посади судді.

