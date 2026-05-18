Підготовка арешту Олени Зеленської: НАБУ та САП спростували фейк російської пропаганди

Ані Національне антикорупційне бюро України, ані Спеціалізована антикорупційна прокуратура наразі не ведуть жодних розслідувань щодо дружини президента України Олени Зеленської та не готують її арешту.

Інформація про нібито підготовку такого арешту є дезінформацією російських пропагандистських ресурсів, повідомила пресслужба НАБУ та САП.

"НАБУ та САП звертають увагу на поширення у російських та проросійських медіа чергової хвилі дезінформації щодо нібито "розслідувань" стосовно дружини Президента України. Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах", — йдеться у повідомленні.

В НАБУ уточнили, що подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії з боку РФ, що спрямована на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України в умовах повномасштабної війни.

"Інформуємо, що поширювані пропагандою країни-агресора повідомлення про будь-які процесуальні дії та розслідування НАБУ і САП щодо дружини президента не відповідають дійсності", — підкреслили в САП.

Перед цим російське пропагандистське видання "РИА Новости" опубліковало інформацію з посиланням на власні джерела у силових структурах РФ.

"У антикорупційних органів є чимало підстав для затримання дружини Зеленського. Наразі вирішується питання, яка кримінальна справа має стати першою", — йдеться у дезінформаційному дописі.

Російські пропагандисти також вказали, що Володимир Зеленський нібито знає про підготовку арешту дружини, через що "посилив охорону родини" та почав "торги із західними партнерами", хоча його політтехнологи радять "максимально публічно розлучитися з дружиною".

