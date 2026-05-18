Подготовка ареста Елены Зеленской: НАБУ и САП опровергли фейк российской пропаганды

Ни Национальное антикоррупционное бюро Украины, ни Специализированная антикоррупционная прокуратура пока не ведут никаких расследований в отношении жены президента Украины Елены Зеленской и не готовят ее ареста.

Информация о якобы подготовке такого ареста является дезинформацией российских пропагандистских ресурсов, сообщила пресс-служба НАБУ и САП.

"НАБУ и САП обращают внимание на распространение в российских и пророссийских медиа очередной волны дезинформации о якобы "расследованиях" в отношении жены Президента Украины. Эта информация не соответствует действительности. НАБУ и САП не осуществляют никаких процессуальных действий, о которых говорится в указанных вбросах", — говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что подобные информационные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании со стороны РФ, направленной на дискредитацию украинских институтов, подрыв доверия к антикоррупционным органам, дестабилизацию общественно-политической ситуации и ослабление единства Украины в условиях полномасштабной войны.

"Информируем, что распространяемые пропагандой страны-агрессора сообщения о каких-либо процессуальных действиях и расследованиях НАБУ и САП в отношении жены президента не соответствуют действительности", — подчеркнули в САП.

Перед этим российское пропагандистское издание "РИА Новости" опубликовало информацию со ссылкой на собственные источники в силовых структурах РФ.

"У антикоррупционных органов есть немало оснований для задержания жены Зеленского. Сейчас решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым", — говорится в дезинформационном сообщении.

Российские пропагандисты также указали, что Владимир Зеленский якобы знает о подготовке ареста жены, из-за чего "усилил охрану семьи" и начал "торги с западными партнерами", хотя его политтехнологи советуют "максимально публично развестись с женой".

