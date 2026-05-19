Отримали хабар за "потрібне" рішення: НАБУ оголосило підозри 4 суддям Верховного Суду (фото)

19 травня чотирьом суддям Верховного Суду повідомили про підозру у справі щодо корупційної схеми, пов’язаної з ухваленням рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит". Серед підозрюваних — троє чинних суддів та один суддя у відставці, які входили до складу Великої Палати Верховного Суду.

Як йдеться у публікації на сайті Національного антикорупційного бюро України, НАБУ та САП розширили коло фігурантів у справі колишнього голови Верховного Суду, якого раніше викрили на отриманні багатомільйонного хабаря. За версією слідства, судді Великої Палати Верховного Суду могли отримати неправомірну вигоду за ухвалення рішення на користь бізнесмена — власника групи "Фінанси і кредит". Йдеться про судовий спір навколо 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, які бізнесмен придбав ще у 2002 році.

Чотирьом суддям Верховного Суду повідомили про підозру у справі щодо корупційної схеми. Фото: НАБУ

Після цього справа перейшла до касаційного розгляду у Великій Палаті Верховного Суду, яка займається найскладнішими та найбільш значущими правовими спорами в державі.

За даними слідства, щоб не допустити втрати контрольного пакета акцій, у березні–квітні 2023 року бізнесмен, за посередництва інших осіб, міг організувати передачу 2,7 млн доларів США адвокату, який, за версією правоохоронців, був пов’язаний із так званим "бек-офісом" Верховного Суду. Надалі ці кошти, як стверджується, мали бути передані колишньому керівництву суду та окремим суддям за ухвалення "потрібного" рішення у справі.

Також у НАБУ нагадали, що 15 травня 2023 року правоохоронці викрили тодішнього голову Верховного Суду та адвоката під час отримання другого траншу хабаря у розмірі 450 тисяч доларів. Згодом, у липні 2023 року підозру у цій справі оголосили також самому бізнесмену, а у вересні 2025 року — посереднику, через якого, за даними слідства, передавалися кошти.

Крім того, у жовтні 2025 року Апеляційна палата ВАКС дозволила проведення спеціального досудового розслідування щодо власника групи "Фінанси і кредит". Уже у травні 2026 року обвинувальний акт стосовно посередника скерували до суду.

У НАБУ та САП зазначають, що повідомити про підозру суддям Верховного Суду вдалося після отримання додаткових доказів, які слідство вважає достатніми для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Наразі досудове розслідування триває, і детективи перевіряють можливу причетність до справи інших осіб.

Раніше військовослужбовець Олексій Гончар заявляв, що був посередником у корупційних схемах за участю ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. За його словами, суми хабарів за "потрібні" рішення у Верховному Суді могли сягати мільйонів доларів.