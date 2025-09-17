3,2 млн за питання на мільярди: "касир" ексголови Верховного Суду розкрив корупційні "тарифи"

Колишній бізнесмен, а нині військовослужбовець Олексій Гончар був посередником у корупційних схемах Верховного Суду, в участі в яких підозрюється ексголова інстанції Всеволод Князєв. Він розповів журналістам, скільки коштувало "розв'язати питання" у найвищій судовій інстанції України.

Олексій розповів про корупційні схеми у Верховному Суді в інтерв'ю, опублікованому 15 вересня на YouTube-каналі BIHUS Info. За словами журналіста Дениса Бігуса, два українські топпосадовці вже знаходяться під слідством за заявами Гончара.

Гончар і Князєв познайомилися в Миколаєві у 2014 році, коли другого щойно призначили головою Миколаївського окружного адміністративного суду. Коли в Миколаєві побачили, що вони дружать, почали звертатися до Олексія з проханнями "розв'язати питання" за хабар.

"Він дуже скромний на початку був. 500 доларів США — це було тоді, за якусь там дрібну ухвалу: "накласти арешт", "зняти арешт", — розповів Гончар, втім додав, що вже тоді майбутній голова ВС "дуже любив гроші".

У 2017 році Всеволод Князєв став секретарем Великої палати у Верховному Суді, і тоді, стверджує Гончар, вартість "розв'язання питань", пов'язаних із Великою палатою, зросла до 50 тисяч доларів. Головою Верховного Суду миколаївець був з 1 грудня 2021-го по 16 травня 2023 року.

За словами викривача, під час обговорень озвучувалися "тарифи" в розмірі 20-25 тисяч доларів за голос судді Верховного суду, тобто 150 тисяч за сім голосів. Загалом, за його словами, ціна "питання" могла сягати понад 70 млн грн.

"Ти ж коли отримуєш рішення — ти не отримуєш гроші. Дорога має бути мільярди мільярдів, тобто ти просто стаєш у чергу — і далі вирішуєш дорогою", — пояснив Олексій.

Втім із часом "тариф" зростав, і за справу бізнесмена і колишнього нардепа Костянтина Жеваго, як стверджує Гончар, Князєв отримав 3,2 млн доларів.

"3,2 млн він взяв за те, щоб розв'язати питання на кілька мільярдів доларів. тобто шкала не помінялася, просто суми стали більше, а відсоткова ставка лишилася дуже скромною", — зазначив при цьому викривач.

За словами Гончара, через нього пройшли 10-15 справ. Одна з них — справа про нерухомість колишнього регіонала Андрія Клюєва, рішення за якою коштувало 400 тисяч доларів. Також викривач згадав справу миколаївського підприємця Олексія Сальнікова, колишнього голови Державної судової адміністрації, який за версією слідства мав передати суддям ВС хабар у розмірі 5 тисяч доларів. Заяву до правоохоронних органів щодо Сальнікова написав Олексій Гончар.

Корупційні схеми у ВС: що відомо про справу Князєва

Всеволода Князєва викрили на хабарі у травні 2023 року, коли, за даними слідства, він отримував другий транш у 450 тисяч доларів за рішення на користь Костянтина Жеваго. Тоді ж його звільнили з посади голови Верховного Суду.

Нагадаємо, у жовтні 2023 році Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про завершення розслідування у справі колишнього голови Верховного Суду Князєва і оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди на суму 1,8 млн доларів (разом із виплатами посередникам — 2,7 млн доларів). 31 січня 2024 року за Князєва внесли заставу в розмірі 18,168 млн грн, і він вийшов із СІЗО.

