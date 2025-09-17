3,2 млн за вопросы на миллиарды: "кассир" экс-главы Верховного Суда раскрыл коррупционные "тарифы"

Бывший бизнесмен, а ныне военнослужащий Алексей Гончар был посредником в коррупционных схемах Верховного Суда, в участии в которых подозревается экс-глава инстанции Всеволод Князев. Он рассказал журналистам, сколько стоило "решить вопрос" в высшей судебной инстанции Украины.

Алексей рассказал о коррупционных схемах в Верховном Суде в интервью, опубликованном 15 сентября на YouTube-канале BIHUS Info. По словам журналиста Дениса Бигуса, два украинских топ-чиновника уже находятся под следствием по заявлениям Гончара.

"Кассир" экс-главы Верховного Суда раскрыл расценки на "решение вопросов". На видео с 4:20.

Гончар и Князев познакомились в Николаеве в 2014 году, когда второго только назначили председателем Николаевского окружного административного суда. Когда в Николаеве увидели, что они дружат, начали обращаться к Алексею с просьбами "решить вопрос" за взятку.

"Он очень скромный в начале был. 500 долларов США — это было тогда, за какое-то там мелкое постановление: "наложить арест", "снять арест", — рассказал Гончар, впрочем добавил, что уже тогда будущий председатель ВС "очень любил деньги".

В 2017 году Всеволод Князев стал секретарем Большой палаты в Верховном Суде, и тогда, утверждает Гончар, стоимость "решения вопросов", связанных с Большой палатой, выросла до 50 тысяч долларов. Председателем Верховного Суда николаевец был с 1 декабря 2021-го по 16 мая 2023 года.

По словам обличителя, во время обсуждений озвучивались "тарифы" в размере 20-25 тысяч долларов за голос судьи Верховного суда, то есть 150 тысяч за семь голосов. В целом, по его словам, цена "вопроса" могла достигать более 70 млн грн.

"Ты же когда получаешь решение — ты не получаешь деньги. Дорога должна быть миллиарды миллиардов, то есть ты просто становишься в очередь — и дальше решаешь дорогой", — пояснил Алексей.

Впрочем, со временем "тариф" рос, и за дело бизнесмена и бывшего нардепа Константина Жеваго, как утверждает Гончар, Князев получил 3,2 млн долларов.

"3,2 млн он взял за то, чтобы решить вопрос на несколько миллиардов долларов. то есть шкала не поменялась, просто суммы стали больше, а процентная ставка осталась очень скромной", — отметил при этом обличитель.

По словам Гончара, через него прошли 10-15 дел. Одно из них — дело о недвижимости бывшего регионала Андрея Клюева, решение по которому стоило 400 тысяч долларов. Также обличитель вспомнил дело николаевского предпринимателя Алексея Сальникова, бывшего председателя Государственной судебной администрации, который по версии следствия должен был передать судьям ВС взятку в размере 5 тысяч долларов. Заявление в правоохранительные органы относительно Сальникова написал Алексей Гончар.

Коррупционные схемы в ВС: что известно о деле Князева

Всеволода Князева разоблачили на взятке в мае 2023 года, когда, по данным следствия, он получал второй транш в 450 тысяч долларов за решение в пользу Константина Жеваго. Тогда же его уволили с должности председателя Верховного Суда.

Напомним, в октябре 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о завершении расследования по делу бывшего председателя Верховного Суда Князева и объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды на сумму 1,8 млн долларов (вместе с выплатами посредникам — 2,7 млн долларов). 31 января 2024 года за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн, и он вышел из СИЗО.

