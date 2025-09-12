В частности, по данным журналистов, дети экс-министра Игоря Швайки, который критиковал родителей и несовершеннолетних, выехавших за границу, могут жить в бельгийском Антверпене. Сам Швайка объяснить это расхождение между словами и реальностью отказался.

Автор расследования Ира Маньковская напомнила: в этом году национальный мультипредметный тест сдали 289 тысяч выпускников — на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак назвал это доказательством того, что украинцы не спешат выбирать обучение за пределами страны. В то же время BIHUS. Info отмечает: статистика свидетельствует об обратном. За 15 лет количество украинских студентов в зарубежных университетах выросло в пять раз — с 21 тысячи в 2008-2009 учебном году до 115 тысяч в 2023-2024.

Двойные реалии

Журналисты обратили внимание на парадокс. Публично чиновники осуждают тех, кто вывозит детей на обучение за границу, а в личной жизни делают иначе. Расходы на обучение в Лондоне, Амстердаме, США или Эстонии составляют сотни тысяч гривен, но для собственных семей это не становится преградой.

Примеры из правительства

Как выяснило BIHUS. Info, дочь министра социальной политики Дениса Улютина — Владислава — в прошлом году поступила в Эстонский университет естественных наук, где планирует стать ветеринаром. В декларации чиновника указана оплата за обучение — 20 тысяч гривен. Несмотря на понятный родительский выбор, Улютин одновременно публично продвигает идею "стратегии возвращения украинцев".

Риторика и практика Игоря Швайки

Еще один пример, приведенный в расследовании BIHUS. Info, — бывший министр аграрной политики, а ныне заместитель начальника центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка. Он резко критиковал родителей, которые "вывозят детей из Украины до 16-17 лет, чтобы те избежали мобилизации", и сравнивал их с "крысами, убегающими с корабля".

Однако журналисты выяснили: двое его детей — София и Тарас — предположительно живут в бельгийском Антверпене. София играет в баскетбольной команде учебного заведения, а Тарас активно занимается спортом, что подтверждают публикации в соцсетях. Сам Швайка объяснить это расхождение между словами и реальностью отказался.

Разслушивание BIHUS. Информация

В BIHUS. Info подчеркнули: количество украинских студентов за рубежом неуклонно растет, и среди них — дети высших должностных лиц. При этом те же чиновники публично требуют от общества "патриотического выбора" и оставления молодежи в Украине.

