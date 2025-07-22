Ищут на выставках и концертах: ТЦК почувствовали нехватку людей для ВСУ, — рекрутер (видео)

Представитель Центра рекрутинга Территориальной обороны Игорь Швайка рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования давно практикуют нестандартный способ мобилизации — выезды на развлекательные мероприятия. Из-за недостатка желающих военнообязанных искали не по месту жительства, а в совершенно других локациях.

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Сотрудники ТЦК посещают развлекательные мероприятия, чтобы справиться с нехваткой людей в Силах обороны, пояснил Швайка в эфире телеканала "Новости Live". Проблема особенно обострилась в течение последнего года. По его словам, с этой проблемой знакомы и военкомы, и рекрутеры. Чтобы привлечь "потенциального кандидата", они посещают и концерты, и выставки, и другие культурно-развлекательные мероприятия. Таким образом получается, что в Украине уже давно существуют "мобильные ТЦК", добавил он.

Мобилизация и ТЦК — комментарий Швайко см. с 47:20

Комментарий Швайко по проблемам мобилизации и "мобильных ТЦК" появился днем 22 июля. Рекрутер объяснил, что такие действия военкоматов появились "не от хорошей жизни" и это даже выходит за пределы украинского законодательства. По его оценке, чтобы привлечь человека в армию еще год назад можно было просто поговорить. Впрочем сегодня приходится применять гораздо более сложные методы, пояснил представитель ТрО.

"Для того, чтобы нам привести людей год назад, достаточно было поговорить. Сегодня, чтобы привести то же самое количество людей, нам надо туда прийти, здесь проагитировать, такой-то мотивирующий раздаточный материал сделать, такую-то викторинку, возможно, даже сделать, по тактической медицине провести занятия", — перечислил Швайка обновленные методы рекрутинга и мобилизации.

Еще одна тема, которую затронули в эфире, — предположение, что после мобилизации и попадания в армию людей бросают на произвол судьбы. Швайка опроверг такие обвинения. Военный пояснил, что рекрутинговые центры (как и государственные органы) наладили сопровождение военных — от момента, когда они оказываются в армии, и в процессе службы. К этой системе относят и предоставление "вещевого имущества", и питание, и денежное обеспечение, и поддержка в случае ранения, и выплаты для семей погибших и пропавших без вести и тому подобное.

Мобилизация и ТЦК — детали

Отметим, 21 июля Фокус писал о мобилизации и ТЦК и о том, как правительство будет решать проблемы призыва в условиях ударов РФ по военкоматам. Народный депутат Федор Вениславский пояснил, что в Украине появятся мобильные военкоматы, которые будут выполнять все свои функции благодаря диджитализации. Парламентарий также отметил, что это вполне законно, поскольку в законах не указано, что ТЦК должны быть обязательно стационарными.

22 июля Федиенко уточнил, что мобильные ТЦК — это не автобусы, в которых работают патрули во время мероприятий оповещения. По его словам "мобильность" означает изменение локации работы военкомата, чтобы защитить работников и граждан от ударов РФ.

Напоминаем, жители Одессы опубликовали кадры инцидента с ТЦК, во время которого таксист помог пассажиру избежать проверки документов.