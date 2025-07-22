Шукають на виставках та концертах: ТЦК відчули нестачу людей для ЗСУ, — рекрутер (відео)

Представник Центру рекрутингу Територіальної оборони Ігор Швайка розповів, що співробітники територіальних центрів комплектування давно практикують нестандартний спосіб мобілізації — виїзди на розважальні заходи. Через нестачу бажаючих військовозобов'язаних шукали не за місцем проживання, а у зовсім інших локаціях.

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Співробітники ТЦК відвідуються розважальні заходи, щоб впоратись з нестачею людей в Силах оборони, пояснив Швайка в ефірі телеканалу "Новини Live". Проблема особливо загострилась протягом останнього року. З його слів, з цією проблемою знайомі й військкоми, і рекрутери. Щоб залучити "потенційного кандидата", вони відвідуються і концерти, і виставки, й інші культурно-розважальні заходи. Таким чином виходить, що в Україні вже давно існують "мобільні ТЦК", додав він.

Мобілізація та ТЦК - коментар Швайка див. з 47:20

Коментар Швайка щодо проблем мобілізації та "мобільних ТЦК" з'явився вдень 22 липня. Рекрутер пояснив, що такі дії військкомів з'явились "не від хорошого життя" і це навіть виходить за межі українського законодавства. За його оцінкою, щоб залучити людину у військо ще рік тому можна було просто поговорити. Втім сьогодні доводиться застосовувати набагато складніші методи, пояснив представник ТрО.

"Для того, щоб нам привести людей рік тому, достатньо було поговорити. Сьогодні, щоб привести ту ж саму кількість людей, нам треба туди прийти, тут проагітувати, такий-то мотивувальний роздатковий матеріал зробити, таку-то вікторинку, можливо, навіть зробити, по тактичній медицині провести заняття", — перелічив Швайка оновлені методи рекрутингу та мобілізації.

Ще одна тема, яку зачепили в ефірі, — припущення, що після мобілізації та потрапляння у військо людей кидають напризволяще. Швайка спростував такі обвинувачення. Військовий пояснив, що рекрутингові центри (як і державні органи) налагодили супровід військових — від моменту, коли вони опиняються в армії, і в процесі служби. До цієї системи відносять і надання "речового майна", і харчування, і грошове забезпечення, і підтримка у випадку поранення, і виплати для родин загиблих та зниклих безвісти тощо.

Мобілізація та ТЦК — деталі

Зазначимо, 21 липня Фокус писав про мобілізацію та ТЦК і про те, як уряд розв'язуватиме проблеми призову в умовах ударів РФ по військкоматах. Народний депутат Федір Веніславський пояснив, що в Україні з'являться мобільні військкомати, які виконуватимуть усі свої функції завдяки диджиталізації. Парламентар також зауважив, що це цілком законно, оскільки у законах не вказано, що ТЦК повинні бути обов'язково стаціонарними.

22 липня Федієнко уточнив, що мобільні ТЦК — це не автобуси, у яких працюють патрулі під час заходів оповіщення. З його слів "мобільність" означає зміну локації роботи військкомату, щоб захистити працівників та громадян від ударів РФ.

Нагадуємо, жителі Одеси опублікували кадри інциденту з ТЦК, під час якого таксист допоміг пасажиру уникнути перевірки документів.