Дітей вивезли з України: розслідування Bihus.Info про подвійні стандарти посадовців (відео)

Зокрема, за даними журналістів, діти ексміністра Ігоря Швайки, який критикував батьків та неповнолітніх, що виїхали за кордон, можуть мешкати у бельгійському Антверпені. Сам Швайка пояснити цю розбіжність між словами і реальністю відмовився.

Related video

Авторка розслідування Іра Маньківська нагадала: цьогоріч національний мультипредметний тест склали 289 тисяч випускників — на 6 тисяч більше, ніж торік. Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак назвав це доказом того, що українці не поспішають обирати навчання за межами країни. Водночас BIHUS.Info наголошує: статистика свідчить протилежне. За 15 років кількість українських студентів у закордонних університетах зросла у п’ять разів — з 21 тисячі у 2008–2009 навчальному році до 115 тисяч у 2023–2024.

Подвійні реалії

Журналісти звернули увагу на парадокс. Публічно чиновники засуджують тих, хто вивозить дітей на навчання за кордон, а в особистому житті роблять інакше. Витрати на навчання у Лондоні, Амстердамі, США чи Естонії становлять сотні тисяч гривень, але для власних родин це не стає перепоною.

Пост Bihus.Info у Telegram Фото: Скриншот

Приклади з уряду

Як з’ясувало BIHUS. Info, донька міністра соціальної політики Дениса Улютіна — Владислава — торік вступила до Естонського університету природничих наук, де планує стати ветеринаром. У декларації посадовця зазначено оплату за навчання — 20 тисяч гривень. Попри зрозумілий батьківський вибір, Улютін водночас публічно просуває ідею "стратегії повернення українців".

Риторика і практика Ігоря Швайки

Ще один приклад, наведений у розслідуванні BIHUS. Info, — колишній міністр аграрної політики, а нині заступник начальника центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Швайка. Він різко критикував батьків, які "вивозять дітей з України до 16–17 років, аби ті уникнули мобілізації", і порівнював їх із "пацюками, що тікають з корабля".

Однак журналісти з’ясували: двоє його дітей — Софія та Тарас — імовірно мешкають у бельгійському Антверпені. Софія грає у баскетбольній команді навчального закладу, а Тарас активно займається спортом, що підтверджують публікації у соцмережах. Сам Швайка пояснити цю розбіжність між словами і реальністю відмовився.

Розслудування BIHUS. Info

У BIHUS. Info підкреслили: кількість українських студентів за кордоном невпинно зростає, і серед них — діти найвищих посадовців. При цьому ті самі чиновники публічно вимагають від суспільства "патріотичного вибору" та залишення молоді в Україні.

Нагадаємо, Фокус писав, що заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ і політик Ігор Швайка заявив, що в Україні повинні служити всі через загрози з боку Росії. Він назвав вивезення батьками юнаків віком близько 16-17 років за кордон "втечею".

Як повідомляв Фокус, Представник Центру рекрутингу Територіальної оборони Ігор Швайка розповів, що співробітники територіальних центрів комплектування давно практикують нестандартний спосіб мобілізації — виїзди на розважальні заходи.