Украинского бизнесмена Жеваго во Франции отправили под арест, — СМИ

По информации журналистов, решение об экстрадиционном аресте вынес суд города Шамбери. Теперь местные власти 40 дней будут изучать запрос Украины на экстрадицию экс-нардепа.

Related video

Олигарха Константина Жеваго, которого во вторник, 27 декабря, задержали в Куршавеле (Франция), суд отправил под экстрадиционный арест. Об этом сообщает "Украинская правда".

Решение вынес суд города Шамбери.

Жеваго будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают запрос Украины о его выдаче.

Арест Жеваго – экстрадиционный. Это означает, что в течение 40 дней, которые бизнесмен проведет под стражей, суд будет решать вопрос его принудительного возвращения в Украину, где ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Константина Жеваго задержали: что об этом известно

Экс-нардепа и акционера банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго задержали в Куршавеле в одном из отелей представители криминальной полиции Франции по запросу ГБР.

Жеваго пытался обжаловать правомерность задержания, но в итоге проследовал за силовиками.

По версии следствия, олигарх Константин Жеваго организовал механизм растраты $113 млн своего банка АО "Банк "Финансы и Кредит". Тем самым он нанес ущерб интересам государства и вкладчикам банка.

Кроме того, компетентные органы наложили арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ и 26 объектов недвижимости.

Напомним, 23 сентября 2019 года Константина Жеваго вызвали на допрос в ГБР для вручения подозрения. После этого СМИ сообщали, что Жеваго покинул территорию Украины.

Фокус также писал, что в октябре 2019 года ГБР объявило в розыск Константина Жеваго, а в декабре того же года украинский суд выдал разрешение на его арест.