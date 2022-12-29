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Мир

Украинского бизнесмена Жеваго во Франции отправили под арест, — СМИ

жеваго, олигарх
Олигарха Жеваго суд во Франции арестовал на 40 суток

По информации журналистов, решение об экстрадиционном аресте вынес суд города Шамбери. Теперь местные власти 40 дней будут изучать запрос Украины на экстрадицию экс-нардепа.

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Олигарха Константина Жеваго, которого во вторник, 27 декабря, задержали в Куршавеле (Франция), суд отправил под экстрадиционный арест. Об этом сообщает "Украинская правда".

Решение вынес суд города Шамбери.

Жеваго будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают запрос Украины о его выдаче.

Арест Жеваго – экстрадиционный. Это означает, что в течение 40 дней, которые бизнесмен проведет под стражей, суд будет решать вопрос его принудительного возвращения в Украину, где ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Константина Жеваго задержали: что об этом известно

Экс-нардепа и акционера банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго задержали в Куршавеле в одном из отелей представители криминальной полиции Франции по запросу ГБР.

Жеваго пытался обжаловать правомерность задержания, но в итоге проследовал за силовиками.

По версии следствия, олигарх Константин Жеваго организовал механизм растраты $113 млн своего банка АО "Банк "Финансы и Кредит". Тем самым он нанес ущерб интересам государства и вкладчикам банка.

Кроме того, компетентные органы наложили арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ и 26 объектов недвижимости.

Напомним, 23 сентября 2019 года Константина Жеваго вызвали на допрос в ГБР для вручения подозрения. После этого СМИ сообщали, что Жеваго покинул территорию Украины.

Фокус также писал, что в октябре 2019 года ГБР объявило в розыск Константина Жеваго, а в декабре того же года украинский суд выдал разрешение на его арест.