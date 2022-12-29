Українського бізнесмена Жеваго у Франції відправили під арешт, — ЗМІ

За інформацією журналістів, рішення про екстрадиційний арешт ухвалив суд міста Шамбері. Тепер місцева влада 40 днів вивчатиме запит України на екстрадицію екснардепа.

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Олігарха Костянтина Жеваго, якого у вівторок, 27 грудня, затримали у Куршавелі (Франція), суд відправив під екстрадиційний арешт. Про це повідомляє "Українська правда".

Рішення ухвалив суд міста Шамбері.

Жеваго перебуватиме під арештом, поки правоохоронні органи Франції розглядають запит України щодо його видачі.

Арешт Жеваго — екстрадиційний. Це означає, що протягом 40 днів, які бізнесмен проведе під вартою, суд вирішуватиме питання щодо його примусового повернення в Україну, де йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Костянтина Жеваго затримали: що про це відомо

Екснардепа й акціонера банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго затримали в Куршавелі в одному з готелів представники кримінальної поліції Франції на запит ДБР.

Жеваго намагався оскаржити правомірність затримання, але зрештою пройшов за силовиками.

За версією слідства, олігарх Костянтин Жеваго організував механізм розтрати $113 млн свого банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Тим самим він завдав шкоди інтересам держави та вкладникам банку.

Крім того, компетентні органи наклали арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств і 26 об'єктів нерухомості.

Нагадаємо, 23 вересня 2019 року Костянтина Жеваго викликали на допит у ДБР для вручення підозри. Після цього ЗМІ повідомляли, що Жеваго залишив територію України.

Фокус також писав, що в жовтні 2019 року ДБР оголосило в розшук Костянтина Жеваго, а в грудні того ж року український суд видав дозвіл на його арешт.