$7000 за избежание мобилизации: на Волыни задержали руководителя ТЦК по подозрению во взяточничестве

На Волыни правоохранители задержали чиновника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки по подозрению в получении неправомерной выгоды. По предварительным данным, речь идет о возможном содействии уклонению военнообязанного от мобилизации в обмен на взятку.

Как говорится в публикации Волынского областного ТЦК и СП в Facebook, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки продолжается работа, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений и других незаконных действий. В рамках этой работы правоохранительные органы задержали должностное лицо одного из ТЦК и СП Волынской области по подозрению в получении неправомерной выгоды.

В сообщении отмечается, что сейчас продолжается досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства возможного правонарушения, а также проверяют причастность других лиц, которые могли выступать посредниками в противоправной схеме.

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На Волыни правоохранители задержали чиновника Луцкого ТЦК по подозрению в получении 7 тысяч долларов взятки. Фото: Скриншот

"Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки оказывает необходимое содействие проведению следственных действий в пределах компетенции и действующего законодательства. Правовую оценку действиям всех причастных лиц будет предоставлена уполномоченными правоохранительными органами", — отметили в ведомстве.

На обнародованную информацию отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. В своем Telegram он сообщил, что речь идет о задержании исполняющего обязанности начальника Луцкого городского ТЦК и СП по подозрению в получении 7 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

По предварительным данным, чиновник мог способствовать незаконному уклонению военнообязанного от мобилизации. По мнению омбудсмена, в случае подтверждения этих фактов речь пойдет не только о коррупционном преступлении, но и о подрыве доверия граждан к государственным институтам, особенно в условиях войны и мобилизации.

Также Лубинец подчеркнул, что взяточничество недопустимо в любой сфере, а особенно там, где речь идет о вопросах обороноспособности государства.

"Если эти факты подтверждаются, то речь идет не только о коррупции, но и о подрыве доверия к государственным институтам в чрезвычайно чувствительной для общественной сферы. Взяточничество недопустимо в любой сфере, а особенно там, где речь идет об обороноспособности государства. Ожидаю полного, объективного и беспристрастного расследования всех таких дел", — написал Лубинец.

Напомним, что правоохранители провели масштабные обыски у действующих и бывших должностных лиц ТЦК в 16 регионах Украины, осуществив всего 44 следственных действия. Во время проверок были выявлены признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования имущества на почти 92 млн грн, а также изъяты наличные, дорогие автомобили и документы, которые могут свидетельствовать о легализации незаконных доходов.

Также Фокус писал, что в Одессе правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, занималась вымогательством денег у граждан и угрожала им насилием и принудительной отправкой на фронт. В состав группировки входили, в частности, представители территориального центра комплектования.