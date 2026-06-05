$7000 за уникнення мобілізації: на Волині затримали керівника ТЦК за підозрою в хабарництві

На Волині правоохоронці затримали посадовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. За попередніми даними, йдеться про можливе сприяння ухиленню військовозобов’язаного від мобілізації в обмін на хабар.

Як йдеться в публікації Волинського обласного ТЦК та СП у Facebook, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки триває робота, спрямована на запобігання корупційним правопорушенням та іншим незаконним діям. У межах цієї роботи правоохоронні органи затримали посадову особу одного з ТЦК та СП Волинської області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

У повідомленні зазначається, що наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють усі обставини можливого правопорушення, а також перевіряють причетність інших осіб, які могли виступати посередниками у протиправній схемі.

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На Волині правоохоронці затримали посадовця Луцького ТЦК за підозрою в отриманні 7 тисяч доларів хабаря. Фото: Скриншот

"Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надає необхідне сприяння проведенню слідчих дій у межах компетенції та чинного законодавства. Правову оцінку діям усіх причетних осіб буде надано уповноваженими правоохоронними органами", — зауважили у відомстві.

На оприлюднену інформацію відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. У своєму Telegram він повідомив, що йдеться про затримання виконувача обов’язків начальника Луцького міського ТЦК та СП за підозрою в отриманні 7 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

За попередніми даними, посадовець міг сприяти незаконному ухиленню військовозобов’язаного від мобілізації. На думку омбудсмена, у разі підтвердження цих фактів мова йтиме не лише про корупційний злочин, а й про підрив довіри громадян до державних інституцій, особливо в умовах війни та мобілізації.

Також Лубінець підкреслив, що хабарництво є неприпустимим у будь-якій сфері, а особливо там, де йдеться про питання обороноздатності держави.

"Якщо ці факти підтверджуються, то йдеться не лише про корупцію, а й про підрив довіри до державних інституцій у надзвичайно чутливій для суспільної сфери. Хабарництво є неприпустимим в будь-якій сфері, а особливо там, де йдеться про обороноздатність держави. Очікую на повне, об'єктивне та неупереджене розслідування всіх таких справ", — написав Лубінець.

Нагадаємо, що правоохоронці провели масштабні обшуки у чинних та колишніх посадовців ТЦК у 16 регіонах України, здійснивши загалом 44 слідчі дії. Під час перевірок було виявлено ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування майна на майже 92 млн грн, а також вилучено готівку, дорогі автомобілі та документи, які можуть свідчити про легалізацію незаконних доходів.

Також Фокус писав, що в Одесі правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, займалася вимаганням грошей у громадян і погрожувала їм насильством та примусовим відправленням на фронт. До складу угруповання входили, зокрема, представники територіального центру комплектування.