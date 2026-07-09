Тищенко вніс за себе заставу в розмірі 10 млн грн: чиї це гроші

Заставу в розмірі 10 мільйонів гривень вніс народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у вимаганні.

Про внесення застави журналістам "Суспільного" повідомив адвокат парламентарія.

"За інформацією, якою я володію, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи та третьої особи. Я не маю інформації, хто саме ця особа", — сказав юрист.

Він також прокоментував подальші дії в суді, зокрема щодо апеляції:

"Лише вчора у другій половині дня ми отримали повний текст рішення щодо запобіжного заходу. У нас є термін для подання апеляції. Рішення щодо того, подавати її чи ні, ще не ухвалено".

Зазначимо, що окрім призначення застави, Вищий антикорупційний суд наклав на народного депутата низку процесуальних зобов’язань. Так, Тищенко повинен з’являтися за першим викликом до органів слідства та суду, інформувати правоохоронців про зміну місця проживання або роботи, не виїжджати з Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, утримуватися від спілкування з особами, які можуть вплинути на хід розслідування.

Відео дня

Крім того, він повинен здати на зберігання до відповідних державних органів паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що надають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також зобов’язаний носити електронний засіб контролю.

Справа Тищенка: що відомо

29 червня Миколі Тищенку було висунуто підозру у справі про ймовірне отримання понад мільйон доларів хабара від осіб, пов’язаних із діяльністю нелегальних кол-центрів. Крім того, слідство підозрює депутата у легалізації 12,6 млн грн та внесенні неправдивих даних до декларації.

Уже 3 липня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід щодо народного депутата. Цікаво, що перед засіданням депутат зізнався, що підготувався до можливого арешту: взяв із собою сало, книги, фотографії дітей та інші особисті речі.

Вийшовши із залу суду після винесення рішення щодо запобіжного заходу, Тищенко опинився віч-на-віч із молодим чоловіком, який почав кидатися в нього помідорами, як повідомили в мережі. Відео з місця подій показало, як нардеп спочатку ухилявся, а потім перейшов у наступ.

Кадри поєдинку незабаром перетворилися на меми й заполонили соцмережі.