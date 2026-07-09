Тищенко внес сам за себя залог в 10 млн грн: чьи это деньги

Залог в размере 10 миллионов гривен внес народный депутат Николай Тищенко, подозреваемый в вымогательстве.

О внесеннии залога журналистам "Суспільного" сообщил адвокат парламентария.

"По имеющейся у меня информации, залог внесен. Насколько мне известно, это деньги непосредственно господина Николая и третьего лица. У меня нет информации, что это за лицо", — сказал юрист.

Он также прокомментировал дальнейшие действия в суде, в частности касательно арелляции:

"Только вчера во второй половине дня мы получили полный текст решения о мере пресечения. У нас есть срок на подачу апелляции. Еще не было принято решение по подаче или неподаче".

Отметим, что кроме назначения залога, Высший антикоррупционный суд применил к нардепу ряд процессуальных обязанностей. Так, Тищенко долже являться по первому вызову в органы следствия и суд, информировать правоохранителей об изменении своего места жительства или работы, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздерживаться от общения с лицами, которые могут повлиять на ход расследования.

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Кроме того, он должен сдать на хранение в соответствующие государственные органы паспорта для выезда заграницу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также обязан носить электронное средство контроля.

Дело Тищенко: что известно

29 июня Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по делу о предполагаемом получении более миллиона долларов взятки от лиц, связанных с деятельностью нелегальных колл-центров. Кроме того, следствие подозревает депутата в легализации 12,6 млн грн и внесении ложных данных в декларацию.

Уже 3 июля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении народного депутата. Что интересно, перед заседанием депутат признался, что подготовился к возможному аресту: взял с собой сало, книги, фотографии детей и другие личные вещи.

Выйдя из зала суда после вынесения решения о мере пресечения, Тищенко оказался лицом к лицу с молодым человеком, который начал бросаться в него помидорами, сообщили в сети. Видео с места событий показало, как нардеп сначала уклонялся, а затем перешел в наступление.

Кадры поединка вскоре превратились в мемы и захлестнули соцсети.