Принес на заседание сало и книгу Платона: ВАКС избрал Тищенко меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко, которого подозревают по делу о предполагаемом "решении вопросов" с колл-центрами. Перед заседанием депутат признался, что подготовился к возможному аресту: взял с собой сало, книги, фотографии детей и другие личные вещи.

Как сообщает издание hromadske со ссылкой на трансляцию судебного заседания, Высший антикоррупционный суд назначил Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен.

После внесения этой суммы народный депутат будет обязан соблюдать ряд процессуальных ограничений, в частности:

ему запретили покидать Киев без разрешения следователя или суда;

обязали носить электронный браслет;

сдать документы для выезда за границу;

являться по каждому вызову правоохранительных органов.

В то же время прокуратура настаивала на более строгой мере пресечения. Так, Тищенко предлагали поместить под стражу с возможностью внесения залога в размере 19 миллионов гривен. В свою очередь, сторона защиты призвала суд полностью отказать в удовлетворении ходатайства, заявив, что подозрение является необоснованным.

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Кроме того, во время заседания депутат пообщался с журналистами "Радио Свобода" и показал вещи, которые заранее сложил в сумку. По словам Тищенко, он был готов к любому решению суда, поэтому взял с собой все необходимое на случай, если его отправят в следственный изолятор.

Среди вещей, которые депутат принес с собой, было несколько книг, в частности "Диалоги" Платона и произведения Джека Лондона. Он пояснил, что давно хотел прочитать эти книги и решил, что в случае ареста у него будет для этого достаточно времени.

Кроме того, Тищенко сообщил, что положил в сумку сало, а также фотографии своих детей. Именно фотографии, по его словам, были для него самой важной вещью, которую он решил взять с собой на случай задержания.

В ходе беседы с журналистами депутат также заявил, что готов к любым испытаниям, и связал возбужденное против него уголовное дело с политическими мотивами.

Напомним, что Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по делу о предполагаемом получении более 1 млн долларов взятки от лиц, связанных с деятельностью нелегальных колл-центров. Также следствие подозревает депутата в легализации 12,6 млн грн и внесении ложных данных в декларацию.

В то же время сам Тищенко заявил, что не признает подозрение, и назвал его политически мотивированным. По словам депутата, НАБУ якобы пытается оказать давление на Верховную Раду накануне рассмотрения законопроектов о расширении полномочий антикоррупционных органов, а свою невиновность он пообещал доказывать в суде.