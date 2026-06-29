"Давление на парламент": Тищенко высказался по поводу подозрения НАБУ и назвал его "абсурдным"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, которому сегодня НАБУ объявило подозрение по нескольким статьям, убежден, что этими действиями ведомство пытается оказать давление на парламент.

На своей странице в Facebook он отметил, что 29 июня Антикоррупционное бюро обнародовало сразу несколько сообщений, касающихся действующих народных депутатов, и назвал это не случайным совпадением.

По словам Тищенко, такая активность НАБУ может быть связана с приближающимся рассмотрением в Верховной Раде законопроектов № 15333, № 15334 и № 15343. В частности, эти документы, как он пояснил, предусматривают расширение полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и он предположил, что давление на депутатов может быть частью процесса оказания влияния на голосование.

"Создается впечатление, что оказание дополнительного давления на парламент накануне их рассмотрения может быть направлено на создание необходимой атмосферы для голосования", — написал народный депутат.

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Отдельно он подчеркнул, что, по его мнению, выбор именно его в качестве фигуранта объясняется его известностью и популярностью в СМИ. Он также предположил, что это может быть способом показать другим депутатам возможные последствия в случае неподдержки законопроектов.

"НАБУ хочет показать парламенту, что с ними будет, если они не проголосуют за эти законопроекты. Говорю прямо. НАБУ, если цель в том, чтобы укрепить собственные позиции в отношениях с парламентом, запугать народных депутатов и сделать меня примером того, как можно уничтожить репутацию и жизнь человека, то я стану другим примером", — пишет Тищенко.

Публикация Николая Тищенко в Facebook Фото: Скриншот

Он также заявил, что не уклоняется от ответственности и будет отстаивать свою позицию в судебном порядке. Однако он отметил, что подозрение не является доказательством вины и не равносильно приговору.

Отдельно народный депутат отметил, что не имел отношения к работе временной следственной комиссии, которая фигурирует в материалах дела. По его словам, в ее состав входили другие депутаты, в частности Куницкий и Дмитрук, а он в ней не участвовал. Он добавил, что это, по его убеждению, подтверждается официальными документами Верховной Рады.

"Более того, мой публичный конфликт с Куницким известен всем. Поэтому говорить о какой-либо совместной деятельности в рамках одной комиссии просто невозможно по определению", — добавил он.

Кроме того, Тищенко заявил, что считает обвинения необоснованными и такими, которые "готовились" в течение длительного времени.

"Скажу и о характере самих обвинений. Их абсурдность подтверждается тем, что уже более двух лет они искали повод для предъявления подозрения. Ведь сейчас им нужно либо вернуть мои незаконно изъятые средства, либо закрыть дело. Поэтому сегодня детектив НАБУ Виталий Тебекин в 15:00 сообщил мне о подозрении", — прокомментировал политик.

Он предположил, что в основе материалов дела могут лежать показания лиц, которых связывают с деятельностью так называемого наркокартеля "Химпром" и сетью незаконных колл-центров. По его словам, он сам ранее выступал против подобных схем и публично об этом говорил.

"Именно с этой деятельностью я боролся. И боролся не только я — её продолжают разоблачать вся правоохранительная система Украины и партнёры за рубежом. Поэтому кажется, как минимум, странным, когда показания таких лиц лежат в основе подозрения в адрес народного депутата Украины, который противостоял этой деятельности", — написал "Слуга народа".

Стоит отметить, что НАБУ подозревает Николая Тищенко в возможном получении неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных данных в декларацию. По версии следствия, речь идет о миллионных суммах, связанных с предполагаемой схемой вокруг деятельности так называемых "колл-центров".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в этом году Шевченковский районный суд Днепра вынес решение о принудительном приводе Николая Тищенко в связи с его неявкой на заседание по делу о незаконном лишении свободы и избиении бывшего военнослужащего KRAKEN Дмитрия Мазохи.