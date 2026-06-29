"Очевидний тиск на парламент": Тищенко висловився про підозру НАБУ та назвав її "абсурдною"

Народний депутат партії "Слуга народу" Микола Тищенко, якому сьогодні НАБУ огсолосило підозру за декількома статтями, переконаний, що цими діями орган намагається тиснути на парламент.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що 29 червня антикорупційне бюро оприлюднило одразу кілька повідомлень щодо чинних народних депутатів, і назвав це не випадковим збігом.

За словами Тищенка, така активність НАБУ може бути пов’язана з наближенням розгляду у Верховній Раді законопроєктів №15333, №15334 та №15343. Зокрем, ці документи, як він пояснив, передбачають розширення повноважень НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і припустив, що тиск на депутатів може бути частиною процесу впливу на голосування.

"Складається враження, що створення додаткового тиску на парламент напередодні їх розгляду може бути спрямоване на формування потрібної атмосфери для голосування", — написав нардеп.

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Окремо він наголосив, що, на його думку, вибір саме його як фігуранта пояснюється публічністю та медійністю. Він також припустив, що це може бути способом показати іншим депутатам можливі наслідки у разі непідтримки законопроєктів.

"НАБУ хоче показати парламенту, що з ними буде, якщо вони не проголосують за ці законопроєкти. Звертаюся прямо. НАБУ, якщо мета в тому, щоб посилити власні позиції у відносинах із парламентом, залякати народних депутатів і зробити з мене приклад того, як можна знищити репутацію та життя людини, то я стану іншим прикладом", — пише Тищенко.

Публікація Миколи Тищенка у Facebook Фото: Скриншот

Він також сказав, що не уникає відповідальності та буде захищати свою позицію в судовому порядку. Та все ж він зауважив, що підозра не є доказом вини і не дорівнює вироку.

Окремо нардеп зазначив, що не мав стосунку до роботи тимчасової слідчої комісії, яка фігурує в матеріалах справи. За його словами, до неї входили інші депутати, зокрема Куницький і Дмитрук, а його участі там не було. Він додав, що це, на його переконання, підтверджується офіційними документами Верховної Ради.

"Більше того, мій публічний конфлікт із Куницьким відомий усім. Тож говорити про якусь спільну діяльність у межах однієї комісії просто неможливо за визначенням", — додав він.

Також Тищенко заявив, що вважає звинувачення необґрунтованими та такими, що "збиралися" тривалий час.

"Скажу і про природу самих звинувачень. Їхню абсурдність підтверджує те, що більше вже двох років вони шукали привід підозри. Бо зараз їм треба або повернути мої незаконно вилучені кошти, або закрити справу. Тому сьогодні детектив НАБУ Віталій Тєбєкін о 15:00 повідомив мені про підозру", — висловився щодо підозри політик.

Він припустив, що в основі матеріалів справи можуть лежати свідчення осіб, яких пов’язують із діяльністю так званого наркокартелю "Хімпром" та мережею незаконних кол-центрів. За його словами, він сам раніше виступав проти подібних схем і публічно про це говорив.

"Саме з цією діяльністю я боровся. І боровся не лише я, її продовжує викривати вся правоохоронна система України та партнери за кордоном. Тому видається щонайменше дивним, коли покази таких осіб лягають в основу підозри народному депутату України, який цій діяльності протистояв", — написав "Слуга народу".

Варто зауважити, що НАБУ підозрює Миколу Тищенка у можливому отриманні неправомірної вигоди, легалізації коштів та внесенні недостовірних даних до декларації. За версією слідства, йдеться про мільйонні суми, пов’язані з імовірною схемою навколо діяльності так званих "кол-центрів".

Також Фокус писав, що цього року Шевченківський районний суд Дніпра ухвалив рішення про примусовий привід Миколи Тищенка через його неявку на засідання у справі щодо незаконного позбавлення волі та побиття колишнього військового KRAKEN Дмитра Мазохи.