Приніс на засідання сало і книгу Платона: ВАКС обрав запобіжний захід Тищенку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату партії "Слуга народу" Миколі Тищенку, якого підозрюють у справі щодо ймовірного "вирішення питань" із колцентрами. Перед засіданням депутат зізнався, що підготувався до можливого арешту: взяв із собою сало, книги, фотографії дітей та інші особисті речі.

Як пише видання hromadske з посиланням на трансляцію судового засідання, Вищий антикорупційний суд визначив для Миколи Тищенка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень.

Після внесення цієї суми народний депутат буде зобов'язаний дотримуватися низки процесуальних обмежень, зокрема:

йому заборонили залишати Київ без дозволу слідчого або суду;

зобов'язали носити електронний браслет;

здати документи для виїзду за кордон;

прибувати за кожним викликом правоохоронців.

Водночас прокуратура наполягала на більш суворому запобіжному заході. Так,Тищенка пропонували взяти під варту із можливістю внесення застави у розмірі 19 мільйонів гривень. Натомість сторона захисту закликала суд повністю відмовити у задоволенні клопотання, заявивши, що підозра є необґрунтованою.

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Також під час засідання депутат поспілкувався з журналістами "Радіо Свобода" та показав речі, які заздалегідь склав у сумку. За словами Тищенка, він був готовий до будь-якого рішення суду, тому взяв із собою все необхідне на випадок, якщо його відправлять до слідчого ізолятора.

Серед речей, які депутат приніс із собою, були кілька книжок, зокрема "Діалоги" Платона та твори Джека Лондона. Він пояснив, що давно хотів прочитати ці книги й вирішив, що в разі арешту матиме для цього достатньо часу.

Крім того, Тищенко повідомив, що поклав до сумки сало, а також фотографії своїх дітей. Саме світлини, за його словами, були для нього найважливішою річчю, яку він вирішив взяти із собою на випадок взяття під варту.

Під час розмови з журналістами депутат також заявив, що готовий до будь-яких випробувань і пов'язав кримінальне провадження проти себе з політичними мотивами.

Нагадаємо, що Миколі Тищенку повідомили про підозру у справі щодо ймовірного отримання понад 1 млн доларів хабаря від осіб, пов'язаних із роботою нелегальних колцентрів. Також слідство підозрює депутата у легалізації 12,6 млн грн та внесенні неправдивих даних до декларації.

Водночас сам Тищенко заявив, що не визнає підозру та назвав її політично мотивованою. За словами депутата, НАБУ нібито намагається чинити тиск на Верховну Раду напередодні розгляду законопроєктів щодо розширення повноважень антикорупційних органів, а свою невинуватість він пообіцяв доводити в суді.