После "томатной атаки" Тищенко стал героем мемов: украинцы сравнили нардепа с Джеки Чаном (фото)

В последние дни сеть наполнилась мемами и шутками после инцидента с участием народного депутата Николая Тищенко, которого после судебного заседания забросали помидорами. В частности, политика сравнивали с Джеки Чаном, а также публиковали посты о том, что нардеп может стать соперником Александра Усика в прощальном бою.

Как пишет OBOZ.UA, после выхода из суда между Николаем Тищенко и мужчиной, который пытался забросать его помидорами, возникла эмоциональная стычка. На обнародованных кадрах видно, что депутат резко отреагировал на действия "нападающего", начал двигаться в его сторону и вел себя так, будто готов к драке. В какой-то момент Тищенко даже встал в боксерскую стойку и начал демонстративно махать руками перед камерой.

Украинцы придумали мемы и шутки после "драки" народного депутата Николая Тищенко Фото: Threads Украинцы придумали мемы и шутки после "драки" народного депутата Николая Тищенко Фото: Threads

Именно эти несколько секунд "боевой готовности" народного депутата и стали настоящим "сокровищем" для пользователей соцсетей. Украинцы начали массово создавать мемы, сравнивая Тищенко с героями боевиков, персонажами видеоигр и супергероями. В Threads и Telegram его в шутку называли "украинским Джеки Чаном", а некоторые даже писали, что депутат "включил режим Mortal Kombat" прямо у здания суда.

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Особенно популярными стали мемы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Пользователи генерировали десятки изображений, на которых Тищенко представал в роли героя боевика, мастера кунг-фу или бойца из культовых видеоигр. На одних картинках его изображали в стиле голливудских боевиков, на других — в роли Человека-паука, готовящегося спасаться от "томатной атаки". Также в сети разлетелись фото, на которых депутат якобы становится новым персонажем Mortal Kombat.

Украинцы придумали мемы и шутки после "драки" народного депутата Николая Тищенко Фото: Threads Украинцы придумали мемы и шутки после "драки" народного депутата Николая Тищенко Фото: Threads

Многие украинцы иронизировали и над самим стилем поведения народного депутата. Некоторые пользователи сравнивали его реакцию с маленькой чихуахуа, которая без страха бросается на гораздо более крупных собак. Другие писали, что Тищенко напоминает назойливую осу, готовую атаковать любого вокруг.

Украинцы придумали мемы и шутки после "драки" народного депутата Николая Тищенко Фото: Threads Украинцы придумали мемы и шутки после "драки" народного депутата Николая Тищенко Фото: Threads

Более того, украинцы даже вспомнили недавнее заявление боксёра Александра Усика о возможном завершении карьеры. В соцсетях сразу начали шутить, что последний бой чемпион якобы проведёт именно против Николая Тищенко. Некоторые пользователи даже создавали фейковые постеры "главного поединка года", где Усик и Тищенко стоят друг напротив друга на профессиональной боксерской афише.

Стоит отметить, что на данный момент Николай Тищенко публично не комментировал волну мемов и шуток, появившихся в соцсетях.

После суда мужчина забросал Тищенко помидорами — что об этом известно

Напомним, что после судебного заседания народный депутат Николай Тищенко вступил в конфликт с мужчиной, который начал бросать в него помидоры прямо на улице в центре Киева. Видео инцидента 3 июля обнародовал ветеран и защитник "Азовстали" Виктор "Лелека" Лахно, который и устроил акцию протеста.

На кадрах видно, как мужчина достает помидоры из пакета и бросает их в сторону народного депутата, в то время как Тищенко сначала пытался уклониться, приняв боксерскую стойку. Впоследствии депутат перешёл в наступление — начал двигаться в сторону нападавшего и пытался догнать его после словесной перепалки.

В сети также появилось видео с другого ракурса, на котором слышен эмоциональный разговор между мужчинами и видно, как Тищенко преследует ветерана по двору. Инцидент быстро стал вирусным в соцсетях и вызвал волну мемов и обсуждений.

Также "Фокус" сообщал, что 29 июня Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по делу о предполагаемом получении более 1 млн долларов взятки от лиц, связанных с деятельностью нелегальных колл-центров. Кроме того, следствие подозревает депутата в легализации 12,6 млн грн и внесении ложных данных в декларацию.

Уже 3 июля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении народного депутата. Что интересно, перед заседанием депутат признался, что подготовился к возможному аресту: взял с собой сало, книги, фотографии детей и другие личные вещи.