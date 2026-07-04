После "томатной атаки" Тищенко стал героем мемов: украинцы сравнили нардепа с Джеки Чаном (фото)
В последние дни сеть наполнилась мемами и шутками после инцидента с участием народного депутата Николая Тищенко, которого после судебного заседания забросали помидорами. В частности, политика сравнивали с Джеки Чаном, а также публиковали посты о том, что нардеп может стать соперником Александра Усика в прощальном бою.
Как пишет OBOZ.UA, после выхода из суда между Николаем Тищенко и мужчиной, который пытался забросать его помидорами, возникла эмоциональная стычка. На обнародованных кадрах видно, что депутат резко отреагировал на действия "нападающего", начал двигаться в его сторону и вел себя так, будто готов к драке. В какой-то момент Тищенко даже встал в боксерскую стойку и начал демонстративно махать руками перед камерой.
Именно эти несколько секунд "боевой готовности" народного депутата и стали настоящим "сокровищем" для пользователей соцсетей. Украинцы начали массово создавать мемы, сравнивая Тищенко с героями боевиков, персонажами видеоигр и супергероями. В Threads и Telegram его в шутку называли "украинским Джеки Чаном", а некоторые даже писали, что депутат "включил режим Mortal Kombat" прямо у здания суда.
Особенно популярными стали мемы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Пользователи генерировали десятки изображений, на которых Тищенко представал в роли героя боевика, мастера кунг-фу или бойца из культовых видеоигр. На одних картинках его изображали в стиле голливудских боевиков, на других — в роли Человека-паука, готовящегося спасаться от "томатной атаки". Также в сети разлетелись фото, на которых депутат якобы становится новым персонажем Mortal Kombat.
Многие украинцы иронизировали и над самим стилем поведения народного депутата. Некоторые пользователи сравнивали его реакцию с маленькой чихуахуа, которая без страха бросается на гораздо более крупных собак. Другие писали, что Тищенко напоминает назойливую осу, готовую атаковать любого вокруг.
Более того, украинцы даже вспомнили недавнее заявление боксёра Александра Усика о возможном завершении карьеры. В соцсетях сразу начали шутить, что последний бой чемпион якобы проведёт именно против Николая Тищенко. Некоторые пользователи даже создавали фейковые постеры "главного поединка года", где Усик и Тищенко стоят друг напротив друга на профессиональной боксерской афише.
Стоит отметить, что на данный момент Николай Тищенко публично не комментировал волну мемов и шуток, появившихся в соцсетях.
После суда мужчина забросал Тищенко помидорами — что об этом известно
Напомним, что после судебного заседания народный депутат Николай Тищенко вступил в конфликт с мужчиной, который начал бросать в него помидоры прямо на улице в центре Киева. Видео инцидента 3 июля обнародовал ветеран и защитник "Азовстали" Виктор "Лелека" Лахно, который и устроил акцию протеста.
На кадрах видно, как мужчина достает помидоры из пакета и бросает их в сторону народного депутата, в то время как Тищенко сначала пытался уклониться, приняв боксерскую стойку. Впоследствии депутат перешёл в наступление — начал двигаться в сторону нападавшего и пытался догнать его после словесной перепалки.
В сети также появилось видео с другого ракурса, на котором слышен эмоциональный разговор между мужчинами и видно, как Тищенко преследует ветерана по двору. Инцидент быстро стал вирусным в соцсетях и вызвал волну мемов и обсуждений.
Также "Фокус" сообщал, что 29 июня Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по делу о предполагаемом получении более 1 млн долларов взятки от лиц, связанных с деятельностью нелегальных колл-центров. Кроме того, следствие подозревает депутата в легализации 12,6 млн грн и внесении ложных данных в декларацию.
Уже 3 июля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении народного депутата. Что интересно, перед заседанием депутат признался, что подготовился к возможному аресту: взял с собой сало, книги, фотографии детей и другие личные вещи.