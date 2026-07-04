Після "томатної атаки" Тищенко став героєм мемів: українці порівняли нардепа з Джекі Чаном (фото)

Цими днями мережу заполонили меми та жарти після інциденту за участю народного депутата Миколи Тищенка, якого після судового засідання закидали помідорами. Зокрема, політика порівнювали з Джекі Чаном, а також створювали дописи про те, що нардеп може стати суперником Олександра Усика у прощальному бою.

Як пише OBOZ.UA, після виходу із суду між Миколою Тищенком та чоловіком, який намагався закидати його помідорами, виникла емоційна сутичка. На оприлюднених кадрах видно, що депутат різко відреагував на дії "нападника", почав рухатися у його бік та поводився так, ніби готовий до бійки. У певний момент Тищенко навіть став у боксерську стійку та почав демонстративно махати руками перед камерою.

Українці створили меми та жарти після "бійки" народного депутата Миколи Тищенка Фото: Threads Українці створили меми та жарти після "бійки" народного депутата Миколи Тищенка Фото: Threads

Саме ці кілька секунд із "бойовою готовністю" нардепа і перетворилися на справжній "скарб" для користувачів соцмереж. Українці почали масово створювати меми, порівнюючи Тищенка з героями бойовиків, персонажами відеоігор та супергероями. У Threads та Telegram його жартома називали "українським Джекі Чаном", а дехто навіть писав, що депутат "увімкнув режим Mortal Kombat" просто біля будівлі суду.

Відео дня

Особливо популярними стали меми, створені за допомогою штучного інтелекту. Користувачі генерували десятки зображень, де Тищенко постав у ролі героя екшен-фільму, майстра кунг-фу або бійця з культових відеоігор. На одних картинках його зображували у стилі голлівудських бойовиків, на інших — у ролі Спайдермена, який готується рятуватися від "томатної атаки". Також мережею розлетілися фото, де депутат нібито стає новим персонажем Mortal Kombat.

Українці створили меми та жарти після "бійки" народного депутата Миколи Тищенка Фото: Threads Українці створили меми та жарти після "бійки" народного депутата Миколи Тищенка Фото: Threads

Чимало українців іронізували й над самим стилем поведінки нардепа. Деякі користувачі порівнювали його реакцію з маленькою чихуахуа, яка без страху кидається на значно більших собак. Інші писали, що Тищенко нагадує настирливу осу, яка готова атакувати будь-кого навколо.

Українці створили меми та жарти після "бійки" народного депутата Миколи Тищенка Фото: Threads Українці створили меми та жарти після "бійки" народного депутата Миколи Тищенка Фото: Threads

Ба більше, українці навіть згадали нещодавню заяву боксера Олександра Усика про можливе завершення кар’єри. У соцмережах одразу почали жартувати, що останній бій чемпіон нібито проведе саме проти Миколи Тищенка. Деякі користувачі навіть створювали фейкові постери "головного поєдинку року", де Усик та Тищенко стоять один навпроти одного у професійній боксерській афіші.

Варто зауважити, що наразі Микола Тищенко публічно не коментував хвилю мемів та жарти, які з’явилися у соцмережах.

Тищенка після суду чоловік закидав помідорами — що про це відомо

Нагадаємо, що після судового засідання народний депутат Микола Тищенко потрапив у конфлікт із чоловіком, який почав кидати в нього помідори просто на вулиці в центрі Києва. Відео інциденту 3 липня оприлюднив ветеран та оборонець "Азовсталі" Віктор "Лелека" Лахно, який і влаштував акцію протесту.

На кадрах видно, як чоловік дістає помідори з пакета та кидає їх у бік нардепа, тоді як Тищенко спершу намагався ухилятися, ставши у боксерську стійку. Згодом депутат перейшов у наступ — почав рухатися у бік нападника та намагався наздогнати його після словесної перепалки.

У мережі також з’явилося відео з іншого ракурсу, на якому чути емоційний діалог між чоловіками та видно, як Тищенко переслідує ветерана подвір’ям. Інцидент швидко став вірусним у соцмережах і викликав хвилю мемів та обговорень.

Також Фокус писав, що 29 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру у справі щодо ймовірного отримання понад 1 млн доларів хабаря від осіб, пов'язаних із роботою нелегальних колцентрів. Також слідство підозрює депутата у легалізації 12,6 млн грн та внесенні неправдивих даних до декларації.

Вже 3 липня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату. Що цікаво, перед засіданням депутат зізнався, що підготувався до можливого арешту: взяв із собою сало, книги, фотографії дітей та інші особисті речі.