Тищенка після суду чоловік закидав помідорами: нардеп кинувся його наздоганяти (відео)

Народний депутат Микола Тищенко, вийшовши з зали суду після обрання запобіжного заходу, опинися віч-на-віч з молодим чоловіком, який почав кидатись помідорами, розповіли у мережі. Відео з місця подій показало, як нардеп спершу ухилявся, а потім перейшов у наступ. Чим закінчився імпровізований "двобій" на вулицях Києва?

Кадри сутички Тищенка та чоловіка з'явились вдень 3 липня. З'ясувалось, що це акція оборонця "Азовсталі", колишнього військовополоненого Віктора "Лелеки" Лахно, який опублікував відео на сторінці Instagram. Запис з іншого ракурсу розмістили у Telegram-каналі "Україна сьогодні" та інших. Перше відео — це кадри з телефона у руках нападника, який показував реакцію нардепа на акцію. Друге — з телефона свідка, який випадково опинився поруч та стояв ліворуч від нападника. Відео тривають близько хвилини: бачимо момент атаки та відповідь нардепа.

Відео з записом кидання помідорами показує молодого чоловіка з целофановим пакетом в руках. Нападник витягнув 2-3 помідори з пакета та кинув їх у Тищенка. Не помітно, щоб були влучання, хоч відстань між чоловіками складала близько 5-7 м. Чути, як навколо посміюються люди. У кадр потрапив Тищенко, який став у боксерську стійку, виставив руки перед обличчям та робив рухи тулубом для ухилення від помідорів. У якийсь момент нардеп перейшов у контратаку: кинувся на чоловіка, а той почав різко відступати.

Відео дня

Наступний запис, зроблений Віктором "Лелекою", показує крупним планом нардепа Тищенка, який насувається на нападника. Чути короткий діалог, коли нардеп вигукує "давай-давай", а чоловік відповідає — "ти знаєш, чим закінчиться?" Далі політик отримує пропозицію зайти за кут будинку і повільно рухається всередину подвір'я. Потім пролунала погроза, що його "зараз порвуть" і образлива назва "ло*** ра". Тим часом нападник почав бігти, а Тищенко — навздогін. Останній кадр — нардеп на відстані 20 м від ветерана, який "прощається" з ним образливим жестом.

Скандал з Тищенком — інцидент з чоловіком з помідорами, 3 липня Фото: Скриншот

Попередня акція Віктора "Лелеки" Лахна — кидання яйцями у колишнього глави офісу президента Андрія Єрмака, який також саме вийшов з суду. З'ясувалось, що після акції його затримала поліція, закувала в кайданки, хоч він не тікав і чекав правоохоронців.

Скандал з Тищенком — деталі

На сторінках соцмереж Тищенка поки немає коментарів щодо нападу хлопця з помідорами. У Telegram-каналі нардепа є свіже відео за 3 липня, у якому він спростовує обвинувачення та підозри, які висунуло проти нього НАБУ.

Тим часом 3 липня відбулось судове засідання, на якому обирали запобіжний захід Тищенку. Суд обрав заставу у розмірі 10 млн грн та зобов'язав брати участь в усіх процесуальних діях, пов'язаних з його справою: ходити на допити, з'являтись на засідання тощо. Термін на внесення застави — 10 днів: якщо грошей не буде, то Тищенко може опинитись у СІЗО. Медіа повідомили, що нардеп приніс на засідання сало та книгу Платона.

Фокус писав про заяву правоохоронних органів щодо справи нардепа Миколи Тищенка. Слідчі підозрюють, що політик, ймовірно, хотів взяти під контроль кол-центри, які виманюють гроші у людей: частину з них начебто брали "під охорону", а частину могли закрити через відсутність оплати. У підозрі ідеться про можливе отримання неправомірної вигоди, легалізацію коштів та внесення недостовірних відомостей до декларації.

Нагадуємо, 29 червня Микола Тищенко висловився щодо підозр, які проти нього висунули слідчі НАБУ.