После суда мужчина забросал Тищенко помидорами: народный депутат бросился его догонять (видео)

Народный депутат Николай Тищенко, выйдя из зала суда после вынесения решения о мере пресечения, оказался лицом к лицу с молодым человеком, который начал бросаться в него помидорами, сообщили в сети. Видео с места событий показало, как нардеп сначала уклонялся, а затем перешел в наступление. Чем закончился импровизированный "поединок" на улицах Киева?

Кадры стычки Тищенко и мужчины появились днём 3 июля. Выяснилось, что это акция защитника "Азовстали", бывшего военнопленного Виктора "Лелеки" Лахно, который опубликовал видео на своей странице в Instagram. Запись с другого ракурса разместили в Telegram-канале "Украина сегодня" и других. Первое видео — это кадры с телефона в руках нападавшего, который показывал реакцию народного депутата на акцию. Второе — снято телефоном свидетеля, который случайно оказался рядом и стоял слева от нападавшего. Видео длится около минуты: мы видим момент атаки и ответ народного депутата.

На видеозаписи с бросками помидоров виден молодой человек с целлофановым пакетом в руках. Нападавший вытащил 2–3 помидора из пакета и бросил их в Тищенко. Не видно, чтобы они попали в цель, хотя расстояние между мужчинами составляло около 5-7 м. Слышно, как вокруг смеются люди. В кадр попал Тищенко, который встал в боксерскую стойку, выставил руки перед лицом и делал движения туловищем, чтобы уклониться от помидоров. В какой-то момент народный депутат перешел в контратаку: бросился на мужчину, а тот начал резко отступать.

Відео дня

Следующая запись, сделанная Виктором "Лелекой", показывает крупным планом народного депутата Тищенко, который набрасывается на нападавшего. Слышен короткий диалог, когда народный депутат кричит "давай-давай", а мужчина отвечает: "ты знаешь, чем это закончится?" Далее политику предлагают зайти за угол дома, и он медленно движется во двор. Затем прозвучала угроза, что его "сейчас порвут", и оскорбительное прозвище "ло*** ра". Тем временем нападавший начал бежать, а Тищенко — вслед за ним. Последний кадр — народный депутат на расстоянии 20 м от ветерана, который "прощается" с ним оскорбительным жестом.

Скандал с Тищенко — инцидент с мужчиной с помидорами, 3 июля Фото: Скриншот

Предыдущая акция Виктора "Лелеки" Лахна — бросание яйцами в бывшего главу офиса президента Андрея Ермака, который также как раз вышел из суда. Выяснилось, что после акции его задержала полиция, надела наручники, хотя он не сбегал и ждал правоохранителей.

Скандал с Тищенко — подробности

На страницах Тищенко в соцсетях пока нет комментариев по поводу нападения на парня с помидорами. В Telegram-канале народного депутата есть свежее видео от 3 июля, в котором он опровергает обвинения и подозрения, выдвинутые против него НАБУ.

Тем временем 3 июля состоялось судебное заседание, на котором выбирали меру пресечения для Тищенко. Суд назначил залог в размере 10 млн грн и обязал его участвовать во всех процессуальных действиях, связанных с его делом: ходить на допросы, являться на заседания и т. д. Срок на внесение залога — 10 дней: если денег не будет, то Тищенко может оказаться в СИЗО. СМИ сообщили, что народный депутат принес на заседание сало и книгу Платона.

Фокус сообщило о заявлении правоохранительных органов по делу народного депутата Николая Тищенко. Следователи подозревают, что политик, вероятно, хотел взять под контроль колл-центры, которые выманивают деньги у людей: часть из них якобы брали "под охрану", а часть могли закрыть из-за отсутствия оплаты. В подозрении речь идет о возможном получении неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Напоминаем, что 29 июня Николай Тищенко высказался по поводу подозрений, выдвинутых против него следователями НАБУ.