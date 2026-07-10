"Історично проживали росіяни": у парламенті Чехії заявили, що Україна має поступитися РФ землями

Спікер Палати депутатів Чехії та голова проросійського руху "Свобода і пряма демократія" (СПД) Томіо Окамура, який раніше висловлювався про те, що Україна має піти на територіальні поступки, знову повернувся до цієї теми.

Політик послався на результати опитування агентства STEM за лютий 2025 року та заявив, що три чверті чехів (75 %) вважають, що Україна має поступитися територіями, аби покласти край війні.

"Я погоджуюся з думкою більшості чехів про те, що для припинення війни Україна має поступитися територією, де історично проживали росіяни", — йдеться у підписі до відео.

Однак, судячи з відповідей в опитуванні, Окамура маніпулює цифрами.

37% респондентів заявили, що для них кращим варіантом завершення війни був би такий, за якого Україна віддає свої східні території Росії, а натомість отримує від Заходу гарантії безпеки, але не членство в НАТО.

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Ще 17% висловилися за аналогічний сценарій, але з подальшим вступом України до НАТО.

29 % опитаних хотіли б, щоб Україна за допомогою західних країн відкинула Росію та звільнила свої окуповані території.

Ще 8% заявили, що воліли б, щоб Україна капітулювала, а 2% дали іншу відповідь.

Автори дослідження, проаналізувавши всі відповіді, дійшли висновку, що більша частина чеської громадськості віддає перевагу тим рішенням, які призвели б до якнайшвидшого закінчення війни, нехай навіть ціною поступок, але зі збереженням незалежності України.

У коментарях далеко не всі користувачі підтримують Окамуру.

"Яка нісенітниця! Ви б вивели грабіжника з банку, несучи за ним вкрадені гроші? Вам платить Росія?", "Чи варто нам превентивно відмовитися від територій, де історично жили поляки?", "Немає нічого простішого, ніж вказувати іншим, що робити", — пишуть під його дописом.

У травні цього року Окамура, відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що Чехія нібито веде переговори в ЄС щодо можливого припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Він також заявив, що виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Серед аргументів він назвав те, що українці нібито "постійно їздять до України у відпустку".

У листопаді 2025 року, після перемоги на виборах, він наказав зняти з будівлі парламенту прапор України, що висів там на знак солідарності з 2022 року.