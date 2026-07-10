"Исторически проживали русские": в парламенте Чехии заявили, что Украина должна уступить РФ земли

Спикер Палаты депутатов Чехии и глава пророссийского движения "Свобода и прямая демократия" (СПД) Томио Окамура, который ранее выступал с заявлениями о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки, снова вернулся к этой теме.

Политик сослался на результаты опроса агентства STEM от февраля 2025 года и заявил, что три четверти чехов (75%) считают, что Украина должна отказаться от территорий для окончания войны.

"Я согласен с мнением большинства чехов о том, что для прекращения войны Украина должна уступить территорию, где исторически проживали русские", — гласит подпись под видео.

Однако, судя по ответам в опросе, Окамура манипулирует цифрами.

37% респондентов заявили, что для них предпочтительным был бы такой вариант окончания войны, при котором Украина отдает свои восточные территории России, а взамен получает от Запада гарантии безопасности, но не членство в НАТО.

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Еще 17% высказались за аналогичный сценарий, но с последующим вступлением Украины в НАТО.

29% опрошенных хотели бы, чтобы Украина с помощью западных стран отбросила бы Россию и освободила свои оккупированные территории.

Еще 8% заявили, что предпочли бы капитуляцию Украины и 2% дали другой ответ.

Авторы исследования, изучив все ответы, пришли к выводу, что большая часть чешской общественности отдает предпочтение тем решениям, которые привели бы к скорейшему окончанию войны, пусть даже ценой уступок, но с сохранением независимости Украины.

В комментариях далеко не все пользователи поддерживают Окамуру.

"Какая чушь! Вы бы вывели грабителя из банка, неся за него украденные деньги? Вам платит Россия?", "Стоит ли нам превентивно отказаться от территорий, где исторически жили поляки?", "Нет ничего проще, чем указывать другим, что делать", — пишут под его постом.

В мае этого года Окамура, известный своими пророссийскими взглядами, заявил, что Чехия якобы ведет переговоры в ЕС относительно возможного прекращения временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Он также заявил, что выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. Среди аргументов он назвал то, что украинцы якобы "постоянно ездят в Украину в отпуск".

В ноябре 2025-го после победы на выборах он приказал снять с парламентского здания флаг Украины, который висел там в знак солидарности с 2022 года.