Снял флаг Украины: новый спикер чешского парламента отличился скандальной выходкой (видео)

Перед выборами Томио Окамура выступал за ограничение прав украинских беженцев и за улучшение отношений с Россией. Томио известен своими пророссийскими взглядами и скандалами с журналистами.

Томио Окамура, новый председатель нижней палаты чешского парламента, приказал снять с парламентского здания флаг Украины, который висел там в знак солидарности с 2022 года. Соответствующее видео политик опубликовал в соцсети Х.

На нем можно видеть, как лидер правопопулистской партии SPD держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.

"Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд", — сказал спикер в комментарии порталу iDNES.

Бывший вице-премьер Мариан Юречка назвал Окамуру "жалким человеком" и напомнил ему, что он снял символ солидарности и мужества.

Чешским депутатам выходка Окамуры не понравилась, поэтому теперь на фасаде чешского парламента сразу три флага Украины.

Ранее партия SPD вела свою предвыборную кампанию под лозунгом уборки украинских флагов со зданий государственных органов власти и учреждений.

А перед выборами Томио Окамура заявлял, что ключевым условием для входа его партии в коалицию будет пересмотр разрешений на проживание всех украинцев в Чехии. Также политик считает, что украинцы "забирают у чехов работу и мешают брать газ у России".

Томио Окамура — что известно

Томио Окамура — чешский бизнесмен и политик японского происхождения. С октября 2012 по октябрь 2013 Окамура был членом Сената Парламента Чешской Республики, с октября 2013 года является членом Палаты депутатов. В мае 2013 года он основал политическое движение "Рассвет прямой демократии", а с августа 2015 года является председателем пророссийского движения "Свобода и прямая демократия" (СПД).

Томио Окамура известен скандалами с журналистами Фото: Скриншот

Томио Окамура родился в Токио. Его мать, Хелена Голикова, из Чехословакии, отец — Мацуо Окамура — японец. Томио имеет двойное гражданство.

Часть детства будущий политик провел в детдоме в Маштеве возле Подборжан, где его травили, из-за чего он до 22 лет заикался. Недолгое время жил в Токио, но вернулся в Чехию, где занимается гостиничным и ресторанным бизнесом.

Томио постоянно попадал в скандалы со СМИ. Так, в 2013 году он подал в суд на еженедельник Reflex, который называл его Питомио Окамуру (чеш. Pitomio Okamura, игра слов: "pitomec" — "дурак" и "Tomio"). В 2017 году Высший суд Праги постановил, что использование этого прозвища является допустимым, если оно касается критики взглядов Томио Окамуры.

В течение трех лет Окамура был женат на японке Мие. От нее политик имеет сына Руе. С 2005 года он состоял в отношениях с Евой Нетолицкой, которая младше его на 9 лет. В 2011-2016 годах его девушкой была студентка Моника Талашова, которая на 19 лет моложе Томио. В июле 2017 года Окамура заявил, что не женат и намерен заниматься политикой, а не личной жизнью.

