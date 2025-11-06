Зняв прапор України: новий спікер чеського парламенту відзначився скандальною витівкою (відео)

Перед виборами Томіо Окамура виступав за обмеження прав українських біженців та за покращення відносин із Росією. Томіо відомий своїми проросійськими поглядами та скандалами із журналістами.

Томіо Окамура, новий голова нижньої палати чеського парламенту, наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року. Відповідне відео політик опублікував у соцмережі Х.

На ньому можна бачити, як лідер правопопулістської партії SPD тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.

"Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд", - сказав спікер у коментарі порталу iDNES.

Колишній віце-прем'єр Маріан Юречка назвав Окамуру "жалюгідною людиною" і нагадав йому, що він зняв символ солідарності та мужності.

Чеським депутатам витівка Окамури не сподобалась, тому тепер на фасаді чеського парламенту одразу три прапори України.

Раніше партія SPD вела свою передвиборчу кампанію під гаслом прибирання українських прапорів з будівель державних органів влади та установ.

А перед виборами Томіо Окамура заявляв, що ключовою умовою для входу його партії до коаліції буде перегляд дозволів на проживання всіх українців у Чехії. Також політик вважає, що українці "забирають у чехів роботу та заважають брати газ у Росії".

Томіо Окамура – що відомо

Томіо Окамура — чеський бізнесмен і політик японського походження. З жовтня 2012 по жовтень 2013 Окамура був членом Сенату Парламенту Чеської Республіки, з жовтня 2013 року є членом Палати депутатів. У травні 2013 року він заснував політичний рух "Світанок прямої демократії", а з серпня 2015 року є головою проросійського руху "Свобода та пряма демократія" (СПД).

Томіо Окамура відомий скандалами із журналістами Фото: Скріншот

Томіо Окамура народився в Токіо. Його мати, Гелена Голікова, з Чехословаччини, батько – Мацуо Окамура – японець. Томіо має подвійне громадянство.

Частину дитинства майбутній політик провів у дитбудинку в Маштьові біля Подборжан, де його цькували, через що він до 22 років заїкався. Недовгий час жив у Токіо, але повернувся до Чехії, де займається готельним та ресторанним бізнесом.

Томіо постійно потрапляв у скандали із ЗМІ. Так, в 2013 році він подав до суду на тижневик Reflex, який називав його Пітоміо Окамуру (чеськ. Pitomio Okamura, гра слів: "pitomec" – "дурень" та "Tomio"). У 2017 році Вищий суд Праги постановив, що використання цього прізвиська є допустимим, якщо воно стосується критики поглядів Томіо Окамури.

Протягом трьох років Окамура був одружений із японкою Міє. Від неї політик має сина Рує. З 2005 року він перебував у стосунках із Євою Нетолицькою, молодшою за нього на 9 років. У 2011-2016 роках його дівчиною була студентка Моніка Талашова, яка на 19 років молодша за Томіо. У липні 2017 року Окамура заявив, що неодружений і має намір займатися політикою, а не особистим життям.

